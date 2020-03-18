В следующем году в Украине не будет проводиться нацотбор на "Евровидение"

В 2021 году Украину на конкурсе "Евровидение" будут представлять победители национального отбора "Евровидение-2020" группа Go-A.

Об этом сообщается 18 марта на официальной странице песенного конкурса "Евровидение" в Украине в Instagram.

"Если в жизни группы ничего не поменяется и они будут готовы выступить на сцене "Евровидения" в следующем году, мы будем этому содействовать. Это касается и подготовки к песенному конкурсу, и остальных организационных вопросов", – заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Он добавил, что это решение согласовано с руководством телеканала СТБ.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2020 году песенный конкурс "Евровидение" должен был состояться в Роттердаме в Нидерландах.

В финале украинского нацотбора на Евровидение-2020 победила группа Go-A с песней "Соловей".