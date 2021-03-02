"Євробачення-2021": артисти співатимуть наживо, а рішення щодо глядачів ще немає

Делегації учасників повинні будуть знаходитися в готелях. Залишати їх дозволяється лише тоді, коли знадобиться дістатися до місця проведення фестивалю.

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-+2021", який пройде в травні у Ротердамі, повідомили, що його учасники виступатимуть наживо, однак чи допускати до зали глядачів вирішуватиметься пізніше.

Про це повідомляє прес-служба "Євробачення".

"Дух і традиція "Євробачення" полягають в об'єднанні Європи на одній сцені, і ми все ще твердо налаштовані домогтися цього в Роттердамі у травні. Ми рухаємося вперед з нашими планами створити безпечний конкурс пісні "Євробачення", де всі артисти виступатимуть наживо", — сказав виконавчий керівник "Євробачення-2021" Мартін Остердал.

Згідно зі сценарієм, висвітлювати концерт в залі будуть тільки 500 журналістів. Ще 1000 з них знаходитимуться в спеціальному онлайн-прес-центрі.

Організатори заявили, що рішення про те, чи допускати глядачів на концерт прийматиметься пізніше.

"Здоров'я та безпека всіх, хто бере участь в конкурсі, є нашим головним пріоритетом", — сказав Мартін Остердал.

Всім учасникам пісенного конкурсу організатори радять побути на карантині за 5 днів до вильоту в Нідерланди, а також здати тест на коронавірус за 72 години до вильоту.

У Роттердамі делегації повинні будуть знаходитися у своїх готелях і не виходити на вулицю, за винятком, коли знадобиться дістатися до місця проведення фестивалю.

Також, всіх тих, хто працюватиме на арені, зокрема пресу, регулярно тестуватимуть у спеціальному приміщенні поблизу.

Зазначимо, через пандемію у 2020 році щорічний конкурс вирішили скасувати, натомість глядачам транслювали кліпи 41 виконавця. Прийняли рішення, що у 2021 році країни представлять ті ж учасники, яких відібрали для "Євробачення-2020". З піснею від України виступить електро-фолк-гурт Go_A, який нещодавно презентував свіжий кліп до пісні "Шум".