Россию на "Евровидении-2021" представит Manizha с песней "Русская женщина" (фото, видео)

Жириновский уже раскритиковал песню Манижы, продюсер Пригожин отметил, что выступление девушки было неплохим, а Киркоров похвалил исполнительницу.

На песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году Россию будет представлять исполнительница Манижа Сангин, также известная под псевдонимом Manizha. Она выступит с композицией, которая называется Russian woman ("Русская женщина"). Об этом сообщается на официальной странице "Евровидения" в Instagram.

"Русская женщина для России! После интригующего и загадочного национального отбора Manizha отправляется на "Евровидение-2021", — рассказали в пресс-службе песенного конкурса.

В этом году участника "Евровидения" от России выбирали сами зрители в прямом эфире государственного "Первого канала". Манижу Сангин поддержали 39,7% участников голосования.

Исполнительница так прокомментировала в эфире "Первого канала" свою песню Russian woman/"Русская женщина":

"Это песня о самых красивых, самых невероятных женщинах России. Нас таких много. И женщины России.. И женщины России — это не только про внешнее, что, безусловно, факт, это про внутреннюю силу, которая нам присуща уже очень много лет, в горящую избу, да, вот это все, мы все знаем, но самое главное — у нас свой путь, как и у самой России", — сказала Manizha.

Также участниками национального отбора на "Евровидение-2021" от РФ был дуэт "Две Маши" и группа Therr Maitz с Антоном Беляевым. Однако их выступления зрителей впечатлили меньше — те получили, соответственно, 35,7% и 24,6% голосов.

Отметим, Манижа Сангин занимается музыкой уже длительное время. Родилась она 8 июля 1991 года в Душанбе (Таджикистан), однако уже спустя несколько лет ее семье пришлось переехать в Москву. Там она начала ходить в музыкальную школу и к учителям вокала, и уже с 12 лет участвовала в различных конкурсах и фестивалях. В феврале 2017 года состоялся релиз ее первого дебютного Instagram-альбома "Manuscript", а второй альбом Манижы — "ЯІАМ" — увидел свет в марте 2018 года.

В среднем видео на ее персональном канале в YouTube собирают около 600 тыс. просмотров, однако отдельные клипы просматривали и более 2 млн раз.

Однако далеко не всем понравилось то, что представлять Россию на "Евровидении-2021" будет именно Манижа. В частности, такое решение раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает РИА "Новости".

"Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России. Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей… Кто ее выбрал?.. Кому нужна такая песня?" — сказал Жириновский.

По словам политика, ему в песне не понравились слова "Сын без отца, дочь без отца…".

Певец Юрий Лоза отнесся к шансам на победу Манижи в конкурсе скептически, подчеркнув, что "россияне давно уже потеряли интерес к конкурсу".

Впрочем, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РЕН ТВ, что не слышал хитов Манижи, однако когда-то видел ее выступление, которое оставило приятные впечатления.

"Я нигде не слышал ее в хит-парадах, но я видел ее выступление, она очень достойная была. Я видел ее один раз, она произвела на меня нормальное впечатление. Время покажет", — сказал Пригожин.

Также он подчеркнул, что оценивать шансы на победу Manizha в "Евровидении-2021" — это прерогатива жюри.

А шоумен и певец Филипп Киркоров на своей странице в Instagram "от всей делегации Молдовы" пожелал Маниже удачи, назвав ее "очень талантливой певицей".

Стоит отметить, на отмененное из-за пандемии коронавируса "Евровидение-2020" от России должна была ехать популярная группа Little Big с песней UNO. На текущий момент их клип к этой песне просмотрели уже более 190 млн раз, что сделало его наиболее популярной видеоработой на YouTube-канале Eurovision Song Contest за всю его историю.

Однако в 2021 году группа Little Big отказалась от участия в национальном отборе на "Евровидение".

"Мы не едем на "Евровидение-2021". Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны. Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку!", — отметили в группе Little Big.

Напомним, Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2021" представит группа Go_A. 22 января 2021 года они презентовали композицию "Шум", с которой и должны поехать на конкурс. На текущий клип к этой песне на YouTube просмотрели более 2,7 млн раз.

Впрочем, это, вероятно, не окончательный вариант композиции. На официальной странице конкурса в Instagram отметили, что "версия песни "Шум" для Евровидения" будет презентована 9 марта.

Международный конкурс "Евровидение 2021" должен пройти в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая. Организаторы готовят его проведение по "сценарию В", подразумевающему, среди прочего, соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Также в этом году численность делегаций участников конкурса должны сократить.