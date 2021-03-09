Минус конкурент: Группа Little Big не будет принимать участие в "Евровидение-2021"

Группа из Санкт-Петербурга в 2020 году считалась одним из главных фаворитов грядущего музыкального конкурса

Неорейв-группа Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении" в 2020 году, в 2021 отказалась от участия. Об этом фронтмен коллектива Илья Прусикин заявил в соцсетях.

В 2020 году поездка Little Big в Роттердам (Нидерланды) сорвалась из-за пандемии коронавируса. Тогда они должны были исполнять песню Uno, которая на Youtube собрала более 189 миллионов просмотров и стала самой популярной на YouTube-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса.

"Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку! Мы желаем удачи всем участникам национального отбора!" — подчеркнули артисты. О причинах по которым они отказались принимать участие в песенном конкурсе, участники Little Big не сообщили.

На участие в "Евровидении" от России претендовали Manizha, #2Маши и Therr Maitz. По итогам зрительского голосования на Первом канале победила певица Манижа (Manizha). На конкурсе она исполнит песню Russian woman.

А Украину по-прежнему будет представлять фолк-группа Go_A. Они 22 января представили новую песню с которой отправятся на конкурс "ШУМ". Клип на песню уже собрал более двух миллионов просмотров.

"Евровидение 2021" в Роттердаме пройдет по сценарию "В". Согласно сценарию "B", количество людей в каждой делегации уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Также численность журналистов, которые смогут посетить событие, будет ограничена до 500 человек.

Еще 1000 представителей СМИ будут освещать шоу в новом интернет-пресс-центре.

В этом году всем участникам соревнований рекомендуется побыть на карантине 5 дней перед вылетом в Нидерланды. Они должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 максимум за 72 часа до полета.

Оказавшись в Нидерландах, делегации должны оставаться в своем отеле, за исключением случаев, когда они едут в "Ahoy Arena" на репетиции, живые шоу и другие мероприятия, связанные с программой.

Всех, кто работает на арене, включая персонал и прессу будут регулярно тестировать на коронавирус.

В случае, когда у кого-то обнаружат COVID-19, вступит в силу протокол изоляции. Если участник не сможет выступить в прямом эфире, будет использована резервная запись.

Традиционно песенный конкурс "Евровидение" проходит ежегодно в мае. Конкурсу более 60 лет, в нем участвуют более 40 стран. Шоу смотрят миллионы зрителей по всему миру. Украина побеждала в конкурсе дважды: в 2004 году победила Руслана с композицией "Дикі танці", в 2016-м – Джамала с песней "1944".