Мінус конкурент: Група Little Big не братиме участь у "Євробаченні-2021"

Група із Санкт-Петербургу в 2020 році вважалася одним із головних фаворитів майбутнього музичного конкурсу.

Неорейв-група Little Big, яка повинна була представляти Росію на "Євробаченні" в 2020 році, у 2021 відмовилася від участі. Про це фронтмен колективу Ілля Прусікін заявив у соцмережах.

У 2020 році поїздка Little Big у Роттердам (Нідерланди) зірвалася через пандемію коронавірусу. Тоді вони повинні були виконувати пісню Uno, яка на Youtube зібрала понад 189 мільйонів переглядів і стала найпопулярнішою на YouTube-каналі Eurovision Song Contest за всю історію існування конкурсу.

"Спасибі всім співвітчизникам і зарубіжним слухачам за неймовірну підтримку! Ми бажаємо успіху всім учасникам національного відбору!" — підкреслили артисти. Про причини через які вони відмовилися брати участь у пісенному конкурсі, учасники Little Big не повідомили.

На участь в "Євробаченні" від Росії претендували Manizha, #2Маші та Therr Maitz. За підсумками глядацького голосування на Першому каналі перемогла співачка Маніжа (Manizha). На конкурсі вона виконає пісню Russian woman.

А Україну, як і раніше, представлятиме фолк-група Go_A. Вони 22 січня представили нову пісню з якої поїдуть на конкурс "ШУМ". Кліп на пісню вже зібрав більше двох мільйонів переглядів.

"Євробачення 2021" у Роттердамі пройде за сценарієм "В". Згідно зі сценарієм "B", кількість людей в кожній делегації зменшилася порівняно з попередніми роками. Також чисельність журналістів, які зможуть відвідати подію, буде обмежена до 500 осіб.

Ще 1 000 представників ЗМІ висвітлюватимуть шоу в новому інтернет-прес-центрі.

Цьогоріч всім учасникам змагань рекомендується побути на карантині 5 днів перед вильотом до Нідерландів. Вони повинні надати негативний тест на COVID-19 максимум за 72 години до польоту.

Опинившись у Нідерландах, делегації повинні залишатися в своєму готелі, за винятком випадків, коли вони їдуть в "Ahoy Arena" на репетиції, живі шоу та інші заходи, пов'язані з програмою.

Усіх, хто працює на арені, враховуючи персонал та пресу, регулярно тестуватимуть на коронавірус.

У разі, коли у когось виявлять COVID-19, набуде чинності протокол ізоляції. Якщо учасник не зможе виступити в прямому ефірі, буде використаний резервний запис.

Традиційно пісенний конкурс "Євробачення" проходить щорічно в травні. Конкурсу більше 60 років, у ньому беруть участь більше 40 країн. Шоу дивляться мільйони глядачів по всьому світу. Україна перемагала в конкурсі двічі: у 2004 році перемогла Руслана з композицією "Дикі танці", у 2016-му — Джамала з піснею "1944".