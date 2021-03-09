Росію на "Євробаченні-2021" представить Manizha з піснею "Русская женщина" (фото, відео)

Жириновський вже розкритикував пісню Маніжи, продюсер Пригожин зазначив, що виступ дівчини був непоганим, а Кіркоров похвалив виконавицю.

На пісенному конкурсі "Євробачення" в 2021 році Росію представлятиме виконавиця Маніжа Сангін, також відома під псевдонімом Manizha. Вона виступить з композицією, яка називається Russian woman ("Російська жінка"). Про це повідомляється на офіційній сторінці "Євробачення" в Instagram.

"Російська жінка для Росії! Після гостроцікавого й загадкового національного відбору Manizha відправляється на "Євробачення-2021", — розповіли в прес-службі пісенного конкурсу.

Цьогоріч учасника "Євробачення" від Росії вибирали власне глядачі в прямому ефірі державного "Першого каналу". Маніжу Сангін підтримали 39,7% учасників голосування.

Виконавиця так прокоментувала в ефірі "Першого каналу" свою пісню Russian woman/"Російська жінка":

"Це пісня про найкрасивіших, найнеймовірніших жінок Росії. Нас таких багато. І жінки Росії.. І жінки Росії — це не тільки про зовнішнє, що, безумовно, факт, це про внутрішню силу, яка нам притаманна вже дуже багато років, у хату у вогні, так, ось це все, ми все знаємо, але найголовніше — у нас свій шлях, як і у власне Росії", — сказала Manizha.

Також учасниками національного відбору на "Євробачення-2021" від РФ був дует "Дві Маші" та група Therr Maitz з Антоном Бєляєвим. Однак їхні виступи глядачів вразили менше — ті отримали, відповідно, 35,7% і 24,6% голосів.

Зазначимо, Маніжа Сангін займається музикою вже тривалий час. Народилася вона 8 липня 1991 року в Душанбе (Таджикистан), проте вже через кілька років її сімʼї довелося переїхати в Москву. Там вона почала ходити в музичну школу та до вчителів вокалу, і вже з 12 років брала участь у різних конкурсах і фестивалях. У лютому 2017 року відбувся реліз її першого дебютного Instagram-альбому "Manuscript", а другий альбом Маніже — "ЯІАМ" — побачив світ у березні 2018 року.

Здебільшоого відео на її персональному каналі в YouTube збирають майже 600 тис. переглядів, однак окремі кліпи переглядали і понад 2 млн разів.

Однак далеко не всім сподобалося те, що представлятиме Росію на "Євробаченні-2021" власне Маніжа. Зокрема, таке рішення розкритикував лідер ЛДПР Володимир Жириновський, передає РІА "Новости".

"Не впевнений, що це добре для підняття авторитету російської жінки і взагалі Росії. Пісня повинна створювати гарний настрій, радувати людей… Хто її вибрав?… Кому потрібна така пісня?" — сказав Жириновський.

За словами політика, йому в пісні не сподобалися слова "Син без батька, дочка без батька…".

Співак Юрій Лоза поставився до шансів на перемогу Маніжи в конкурсі скептично, підкресливши, що "росіяни давно вже втратили інтерес до конкурсу".

Утім, музичний продюсер Йосип Пригожин розповів РЕН ТВ, що не чув хітів Маніжи, проте колись бачив її виступ, який залишив приємні враження.

"Я ніде не чув її в хіт-парадах, але я бачив її виступ, вона дуже гідна була. Я бачив її один раз, вона справила на мене нормальне враження. Час покаже", — сказав Пригожин.

Також він підкреслив, що оцінювати шанси на перемогу Manizha в "Євробаченні-2021" — це прерогатива журі.

А шоумен і співак Філіп Кіркоров на своїй сторінці в Instagram "від усієї делегації Молдови" побажав Маніжі удачі, назвавши її "дуже талановитою співачкою".

Варто зазначити, на "Євробачення-2020", яке відмінили через пандемію коронавірусу, від Росії повинна була їхати популярна група Little Big із піснею UNO. На поточний момент їх кліп до цієї пісні переглянули вже понад 190 млн раз, що зробило його найбільш популярною відеороботою на YouTube-каналі Eurovision Song Contest за всю його історію.

Однак у 2021 році група Little Big відмовилась від участі в національному відборі на "Євробачення".

"Ми не їдемо на "Євробачення-2021". Ми вважаємо, що в Росії дуже багато талановитих і цікавих виконавців, у кожного з яких повинна бути можливість показати себе за межами нашої країни. Спасибі всім співвітчизникам і зарубіжним слухачам за неймовірну підтримку!", — зазначили в групі Little Big.

Нагадаємо, Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2021" представить група Go_A. 22 січня 2021 року ці фірми презентували композицію "Шум", з якою і повинні поїхати на конкурс. На поточний кліп до цієї пісні на YouTube переглянули понад 2,7 млн разів.

Утім, це, ймовірно, не остаточний варіант композиції. На офіційній сторінці конкурсу в Instagram зазначили, що "версія пісні" Шум "для Євробачення" буде презентована 9 березня.

Міжнародний конкурс "Євробачення 2021" повинен пройти в Роттердамі (Нідерланди) з 18 по 22 травня. Організатори готують його проведення за "сценарієм В", що припускає, крім усього, дотримання соціальної дистанції в півтора метри. Також цьогоріч чисельність делегацій учасників конкурсу повинні скоротити.