Телеграм-канал NEXTA выпустил фильм-расследование о состоянии Лукашенко

Журналисты утверждают, что Лукашенко фактически приватизировал государственные резиденции и владеет парком автомобилей на 4 млн евро.

Белорусский оппозиционный телеграм-канал NEXTA подготовил и опубликовал на YouTube фильм-расследование "Золотое дно" о "недвижимости, автопарке, имуществе и коррупционных схемах Александра Лукашенко".

Авторы расследования утверждают, что Лукашенко фактически приватизировал государственные резиденции Беларуси. В первую очередь, речь идет о Дворце независимости Беларуси. Строительство всего комплекса зданий и инфраструктуры, площадью в 50 тыс кв. м, обошлось бюджету страны в 250 млн долларов.

Кроме того, Лукашенко выдал российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву почти 1,4 млрд долларов для строительства в Беларуси горно-обогатительного комплекса. Взамен россиянин построил для Лукашенко дворец в Минской области.

В фильме перечисляются 18 объектов недвижимости, которыми, по утверждению авторов, пользуется белорусский правитель.

В автопарке Лукашенко журналисты нашли бронированный Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, Tesla Model S, Rolls-Royce Phantom Coupe и еще десяток премиальных автомобилей. Общую их стоимость оценили примерно в 4 млн евро.

Лукашенко называет их "подарками от богатых друзей", но ни один из этих "подарков" не указан в его декларации.

По словам авторов фильма, изначально они хотели сделать "небольшой обзор" имущества Лукашенко. "Но в процессе подготовки с нами начали связываться люди, имевшие близкое отношение к коррупционным схемам диктатора, – пояснили расследователи. – Они сообщили столько информации, что нам пришлось несколько раз полностью переписать сценарий".

Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что у него нет никаких богатств, а почти все, чем он пользуется, принадлежит государству. До выхода фильма он в течение трех дней дважды прокомментировал сообщения, что в его распоряжении якобы находится "личный дворец". У него есть домик площадью семь на восемь метров, где он вырос с матерью. "Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь", – предложил белорусский правитель.

За неполные сутки фильм NEXTA набрал на YouTube 1,1 млн просмотров.

Напомним, телеграм-канал NEXTA основал Степан Путило, проживающий сейчас в Варшаве. Во время протестов в Беларуси после президентских выборов он стал наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. Аудитория канала достигает 2 млн человек. В августе 2020 года Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск. Суд в Минске признал канал NEXTA-Live и его логотип экстремистскими материалами.

В начале февраля власти Беларуси направили в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича – главного редактора этого канала.

Тем временем, экс-главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что готов вернуться в Беларусь, однако назвал одно условие. "Заявляю о готовности добровольно вернуться в Беларусь и сдаться силовикам в обмен на принудительную транспортировку Лукашенко в Международный суд в Гааге", – написал он в Twitter.

А Степан Путило записал официальный видеоответ МИДу, в котором попросил ведомство "не позориться на весь цивилизованный мир, признавая, что 25-летние редакторы "кошмарят" весь режим Лукашенко".