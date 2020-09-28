Главред Telegram-канала NEXTA объявил об уходе из проекта

Роман Протасевич сообщил, что решение об уходе "не является спонтанным".

Главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич объявил об уходе из проекта. Об этом он написал в Twitter.

"С воскресенья (27 сентября) я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным", – написал Протасевич.

В то же время, Протасевич отметил, что "с экранов гаджетов уходит ненадолго".

Telegram-канал NEXTA освещает протесты в Беларуси. У него более двух миллионов подписчиков.

В августе в Беларуси открыли уголовное дело против основателя канала Степана Путило. Он, как и Роман Протасевич живет в Польше.

С осени 2018 года по конец июня 2020 года Путило вел белорусскоязычную информационно-развлекательную программу "Суб’ектыў" на польском телеканале "Белсат".