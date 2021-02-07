Беларусь потребовала от Польши экстрадировать основателей Telegram-канала NEXTA

В Следкоме Беларуси заявили, что Путило и Протасевича объявили в международный розыск из-за якобы организации массовых беспорядков.

Следственный комитет Беларуси обратился к Польше с просьбой экстрадировать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом сообщил начальник международно-правового отделения СК Михаил Вавуло, передает издание "Беларусь сегодня".

"Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С этой страной у нас подписан международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции", — сообщил Вавуло.

По его словам, Путило и Протасевичу "не удастся избежать наказания, где бы они не прятались".

Ранее суд в Минске признал оппозиционный Telegram-канал NEXTA-Live и его логотип экстремистскими материалами.

16 ноября МИД Беларуси вручил ноту временному поверенному в делах Польши в Минске Мартину Войцеховскому с требованием выдать создателей Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Live.

В сентябре главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич объявил об уходе из проекта.

Telegram-канал NEXTA освещает протесты в Беларуси. У него около двух миллионов подписчиков.

В августе в Беларуси открыли уголовное дело против основателя канала Степана Путило. Он, как и Роман Протасевич живет в Польше. Их обвинили в организации массовых беспорядков.

С осени 2018 года по конец июня 2020 года Путило вел белорусскоязычную информационно-развлекательную программу "Суб’ектыў" на польском телеканале "Белсат".