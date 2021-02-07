Білорусь хоче від Польщі екстрадиції засновників Telegram-каналу NEXTA

У Слідчому комітеті Білорусі заявили, що Путіло і Протасевича оголосили в міжнародний розшук через нібито організацію масових заворушень.

Слідчий комітет Білорусі звернувся до Польщі з проханням екстрадувати засновників Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і Романа Протасевича. Про це повідомив начальник міжнародно-правового відділення СК Михайло Вавуло, передає видання "Білорусь сьогодні".

"Слідчий комітет направив документи на екстрадицію Путіло і Протасевича через генерального прокурора до Польщі. З цією країною у нас підписаний міжнародний договір про правову допомогу у кримінальних справах, який також регламентує питання про екстрадицію", — повідомив Вавуло.

За його словами, Путіло і Протасевичу "не вдасться уникнути покарання, де б вони не ховалися".

Раніше суд в Мінську визнав опозиційну Telegram-канал NEXTA-Live і його логотип екстремістськими матеріалами.

16 листопада МЗС Білорусі вручив ноту тимчасовому повіреному в справах Польщі в Мінську Мартіну Войцеховському з вимогою видати творців Telegram-каналів NEXTA і NEXTA Live.

У вересні головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич оголосив про відхід з проекту.

Telegram-канал NEXTA висвітлює протести в Білорусі. У нього близько двох мільйонів підписників.

У серпні в Білорусі порушили кримінальну справу проти засновника каналу Степана Путіло. Він, як і Роман Протасевич живе в Польщі. Їх звинуватили в організації масових заворушень.

З осені 2018 року по кінець червня 2020 року Путіло вів білоруськомовну інформаційно-розважальну програму "Суб'ектиў" на польському телеканалі "Белсат".