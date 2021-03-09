Телеграм-канал NEXTA випустив фільм-розслідування про майно Лукашенка

Журналісти стверджують, що Лукашенко фактично приватизував державні резиденції і володіє парком автомобілів на 4 млн євро.

Білоруський опозиційний телеграм-канал NEXTA підготував й опублікував на YouTube фільм-розслідування "Золоте дно" про "нерухомість, автопарк, майно та корупційні схеми Олександра Лукашенка".

Автори розслідування стверджують, що Лукашенко фактично приватизував державні резиденції Білорусі. Перш за все, йдеться про Палац незалежності Білорусі. Будівництво всього комплексу будівель та інфраструктури, площею 50 тис кв. м, обійшлося бюджету країни в 250 млн доларів.

Крім того, Лукашенко видав російському бізнесменові Михайлу Гуцерієву майже 1,4 млрд доларів для будівництва в Білорусі гірничо-збагачувального комплексу. Натомість росіянин побудував для Лукашенка палац у Мінській області.

У фільмі перераховуються 18 обʼєктів нерухомості, якими, за твердженням авторів, користується білоруський правитель.

В автопарку Лукашенка журналісти знайшли броньований Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, Tesla Model S, Rolls-Royce Phantom Coupe і ще десяток преміальних автомобілів. Загальну їх вартість оцінили приблизно в 4 млн євро.

Лукашенко називає їх "подарунками від багатих друзів", але жоден із цих "подарунків" не вказаний у його декларації.

За словами авторів фільму, спочатку вони хотіли зробити "невеликий огляд" майна Лукашенка. "Але в процесі підготовки з нами почали звʼязуватися люди, що були близькими до корупційних схем диктатора, — пояснили розслідувачі. — Вони повідомили стільки інформації, що нам довелося кілька разів повністю переписати сценарій".

Власне Лукашенко неодноразово заявляв, що у нього немає жодних багатств, а майже все, чим він користується, належить державі. До виходу фільму він протягом трьох днів двічі прокоментував повідомлення, що в його розпорядженні нібито знаходиться "особистий палац". У нього є будиночок площею сім на вісім метрів, де він виріс із матірʼю. "Якщо хтось знайде палац Лукашенка, одразу ж заселяйтеся", — запропонував білоруський правитель.

За неповну добу фільм NEXTA набрав на YouTube 1,1 млн переглядів.

Нагадаємо, телеграм-канал NEXTA заснував Степан Путило, який зараз живе у Варшаві. Під час протестів у Білорусі після президентських виборів він став найбільш популярним опозиційним ресурсом у країні. Аудиторія каналу досягає 2 млн осіб. У серпні 2020 року Путило був оголошений владою Білорусі в міжнародний розшук. Суд у Мінську визнав канал NEXTA-Live та його логотип екстремістськими матеріалами.

На початку лютого влада Білорусі надіслала до Польщі документи на екстрадицію Степана Путила та Романа Протасевича — головного редактора цього каналу.

Тим часом, екс-головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич заявив, що готовий повернутися в Білорусь, однак назвав одну умову. "Заявляю про готовність добровільно повернутися в Білорусь і здатися силовикам в обмін на примусове транспортування Лукашенка в Міжнародний суд у Гаазі", — написав він у Twitter.

А Степан Путило записав офіційну відеовідповідь МЗС, в якій попросив відомство "не ганьбити себе на весь цивілізований світ, визнаючи, що 25-річні редактори "кошмарять" весь режим Лукашенка".