Литва отказалась выдавать Тихановскую Минску

Дипломаты заявили, что страна не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что литовские власти не выдадут Беларуси оппозоционера Светлану Тихановскую. Об этом он сообщил Deutsche Welle.

По его словам, в Беларуси "все хорошо понимают" и что любой запрос об экстрадиции будет "чисто ритуальным действием".

"Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим", — сообщил Адоменас.

Кроме того, он сомневается, что отказ в выдаче Тихановской может еще больше испортить отношения Литвы и Беларуси.

"Наш посол отозван для консультаций еще в октябре прошлого года. Сейчас Литву в Беларуси представляет временный поверенный. Сделать официальные отношения еще хуже вряд ли возможно", — говорит Адоменас.

Ранее Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию Светланы Тихановской. В Беларуси считают, что обсуждался план захвата зданий госорганов в Гомеле с ее участием. Якобы Тихановская "согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, других предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления".

Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве. Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

21 августа Светлана Тихановская в новом видеообращении поблагодарила протестующих на предприятиях и призвала продолжать забастовки, потому что они "пугают диктатуру".

Александр Лукашенко рассказал, что лидер оппозиции Светлана Тихановская получила по его распоряжению 15 тысяч долларов для проживания в Литве.