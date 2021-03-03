Литва відмовилася видавати Тихановську Мінську

Дипломати заявили, що країна не видає людей, котрі піддаються політичним переслідуванням.

Заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас заявив, що литовська влада не видасть Білорусі опозиціонерку Світлану Тихановську. Про це він повідомив Deutsche Welle.

За його словами, у Білорусі "все добре розуміють" і що будь-який запит про екстрадицію буде "чисто ритуальним жестом".

"Литва не видає людей, котрі піддаються політичним переслідуванням. У Мінську прекрасно знають, яку відповідь ми їм дамо", — повідомив Адоменас.

Крім того, він сумнівається, що відмова у видачі Тихановської може ще більше зіпсувати відносини Литви і Білорусі.

"Наш посол відкликаний для консультацій ще в жовтні минулого року. Наразі Литву в Білорусі представляє тимчасовий повірений. Зробити офіційні відносини ще гіршими навряд чи можливо", — говорить Адоменас.

Раніше Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію Світлани Тихановської. У Білорусі вважають, що обговорювався план захоплення будівель державних органів у Гомелі з її участю. Нібито Тихановська "погодилася видати кошти на закупівлю електрошокерів, газових балончиків, рацій, мегафонів, мікрофонів, інших предметів і знарядь, призначених для вчинення злочину".

Світлана Тихановська покинула Білорусь і перебуває в Литві. Тихановській довелося виїхати з Білорусі, оскільки її відʼїзд дозволив звільнити начальника виборчого штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

21 серпня Світлана Тихановська в новому відеозверненні подякувала протестувальникам на підприємствах і закликала продовжувати страйки, тому що вони "лякають диктатуру".

Олександр Лукашенко розповів, що лідер опозиції Світлана Тихановська отримала за його розпорядженням 15 тисяч доларів для проживання в Литві.