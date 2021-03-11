"Це не суд, а розправа": Тихановська назвала помстою Лукашенка звинувачення, пред'явлені її чоловікові

В ув'язненні Сергій Тихановський, як стверджує його дружина, пише сценарії для фільмів про Білорусь.

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська назвала пред'явлені її чоловікові звинувачення особистою помстою Олександра Лукашенка. Про це вона написала в своєму Telegram-каналі.

На її думку, звинувачення Сергію Тихановському — "це не суд, а розправа".

"Суддям, слідчим і прокурорам, які збирали цю справу, хочу сказати: я розумію, що під час такого режимі ви вже нічого не вирішуєте. Але вашими руками зараз роблять особисту помсту — помсту людині, яка стала справжнім лідером білорусів", — йдеться в повідомленні Тихановської.

За словами Тихановської, "Сергій не здається і не здасться".

"Він знає, що білоруси продовжують боротьбу, і розуміє, що всі, хто пройшов через політичні вироки і переслідування, будуть реабілітовані", — зазначила вона.

В увʼязненні Сергій Тихановський, як стверджує його дружина, "пише сценарії для фільмів про Білорусь і залишається вільною духом людиною в будь-яких умовах".

Зазначимо, 11 березня стало відомо, що Слідчий комітет Білорусі завершив розслідування кримінального провадження, в якому фігурує опозиціонер Сергій Тихановський, чоловік кандидатки в президенти Білорусі на виборах 2020 року Світлани Тихановської.

Йому пред'явили звинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу Білорусі: організація масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі, перешкоджання роботі ЦВК та організація дій, що грубо порушують громадський порядок. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає позбавлення волі терміном до 15 років.

Нагадаємо, раніше Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію Світлани Тихановської, проте в МЗС Литви відмовилися від цього, зазначивши, що країна не видає людей, які піддаються політичним переслідуванням.