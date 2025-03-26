750 тысяч снарядов и 100 тысяч дронов: эксперты оценили потенциал ОПК Беларуси

Аналитики отдельно отметили создание дронов-камикадзе, что подтверждает наличие у белорусского ОПК компетенций в разработке и производстве современных средств поражения.

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Журналисты издания Deutsche Welle оценили возможности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Беларуси в условиях полномасштабной войны России против Украины. Согласно опубликованным данным, страна к 2027–2028 годам может произвести 450 000 снарядов для ствольной артиллерии, 300 000 реактивных 122-мм снарядов для РСЗО БМ-21 "Град" и 100 000 беспилотников, включая ударные модели.

В этой связи обозреватели Defense Express отметили, что эти показатели вызывают вопросы о том, в чьих интересах будет производиться такая продукция и попадет ли она в распоряжение России.

Структура и масштабы белорусского ОПК

По информации BelPol, к военному производству в Беларуси привлечены 287 промышленных предприятий. Однако, как уточняется в публикации, участие многих из них ограничивается выполнением отдельных технологических этапов. Например, БелАЗ занимается гальванической обработкой колец для 122-мм реактивных снарядов.

Такой уровень вовлеченности значительно отличается от ситуации в Северной Корее, где около 200 заводов параллельно выпускают артиллерийские боеприпасы. Тем не менее, продолжили аналитики, достигнутый уровень кооперации свидетельствует о системной работе белорусского руководства по усилению оборонного сектора.

Также сообщается, что уровень локализации производства белорусских беспилотников достиг 82%, а 99 компаний из Беларуси были замечены в поставках подсанкционного оборудования для нужд российского военно-промышленного комплекса.

Перспективы экспорта и сотрудничества с Россией

Особое внимание привлекает информация о том, что Беларусь начала экспортировать реактивные беспилотники, включая модели дронов-камикадзе. Это подтверждает наличие у белорусского ОПК компетенций в разработке и производстве современных средств поражения.

Если заявленные прогнозы производства боеприпасов и дронов соответствуют действительности, то ежегодно Беларусь сможет выпускать:

150 000 снарядов для ствольной артиллерии;

100 000 реактивных 122-мм снарядов;

30 000 беспилотников.

Между тем, учитывая масштабы потребностей российской армии в ходе боевых действий, эти объемы выглядят незначительными. В связи с этим аналитики озвучили три возможных сценария:

Частичная передача продукции России – часть произведенных боеприпасов и беспилотников может быть направлена для нужд российской армии.

Внутреннее использование – производство может быть предназначено исключительно для вооруженных сил Беларуси.

Экспортная стратегия – Беларусь может поставлять боеприпасы и беспилотники на внешние рынки, постепенно вытесняя Россию из ниш, где она ранее доминировала.

Напомним, в течение 2024 года Россия увеличила импорт китайских станков для нужд оборонной промышленности. По данным украинской разведки, на нужды российских оборонных предприятий поступило 37 единиц иностранного оборудования.