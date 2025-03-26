750 тисяч снарядів і 100 тисяч дронів: експерти оцінили потенціал ОПК Білорусі

Аналітики окремо відзначили створення дронів-камікадзе, що підтверджує наявність у білоруського ОПК компетенцій у розробці та виробництві сучасних засобів ураження.

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Журналісти видання Deutsche Welle оцінили можливості оборонно-промислового комплексу (ОПК) Білорусі в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Згідно з опублікованими даними, країна до 2027-2028 років може виробити 450 000 снарядів для ствольної артилерії, 300 000 реактивних 122-мм снарядів для РСЗВ БМ-21 "Град" і 100 000 безпілотників, включно з ударними моделями.

У зв'язку з цим оглядачі Defense Express зазначили, що ці показники викликають питання про те, в чиїх інтересах вироблятиметься така продукція і чи потрапить вона в розпорядження Росії.

Структура і масштаби білоруського ОПК

За інформацією BelPol, до військового виробництва в Білорусі залучено 287 промислових підприємств. Однак, як уточнюється в публікації, участь багатьох із них обмежується виконанням окремих технологічних етапів. Наприклад, БелАЗ займається гальванічною обробкою кілець для 122-мм реактивних снарядів.

Такий рівень залученості значно відрізняється від ситуації в Північній Кореї, де близько 200 заводів паралельно випускають артилерійські боєприпаси. Проте, продовжили аналітики, досягнутий рівень кооперації свідчить про системну роботу білоруського керівництва щодо посилення оборонного сектора.

Також повідомляють, що рівень локалізації виробництва білоруських безпілотників сягнув 82%, а 99 компаній із Білорусі були помічені в постачанні підсанкційного обладнання для потреб російського військово-промислового комплексу.

Перспективи експорту та співпраці з Росією

Особливу увагу привертає інформація про те, що Білорусь почала експортувати реактивні безпілотники, включно з моделями дронів-камікадзе. Це підтверджує наявність у білоруського ОПК компетенцій у розробці та виробництві сучасних засобів ураження.

Якщо заявлені прогнози виробництва боєприпасів і дронів відповідають дійсності, то щорічно Білорусь зможе випускати:

150 000 снарядів для ствольної артилерії;

100 000 реактивних 122-мм снарядів;

30 000 безпілотників.

Тим часом, з огляду на масштаби потреб російської армії під час бойових дій, ці обсяги виглядають незначними. У зв'язку з цим аналітики озвучили три можливі сценарії:

Часткова передача продукції Росії — частина вироблених боєприпасів і безпілотників може бути спрямована для потреб російської армії.

Внутрішнє використання — виробництво може бути призначене виключно для збройних сил Білорусі.

Експортна стратегія — Білорусь може постачати боєприпаси та безпілотники на зовнішні ринки, поступово витісняючи Росію з ніш, де вона раніше домінувала.

Нагадаємо, протягом 2024 року Росія збільшила імпорт китайських верстатів для потреб оборонної промисловості. За даними української розвідки, на потреби російських оборонних підприємств надійшло 37 одиниць іноземного обладнання.