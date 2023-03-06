Разом із соратниками: суд у Білорусі заочно засудив Тихановську до 15 років колонії

Вироки також винесли й іншим білоруським опозиціонерам із Координаційної ради — Павлу Латушку, Марії Мороз, Ользі Ковальковій та Сергію Дилевському. Усі вони нині перебувають за межами Білорусі.

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Мінський міський суд у понеділок, 6 березня, заочно засудив лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську, що знаходиться за кордоном, до 15 років позбавлення волі. Про це пише агентство ТАСС із посиланням на свого кореспондента із зали засідань.

Як уточнюється, Тихоновську визнали винною у всіх інкримінованих їй "злочинах". Політикиня "має" відбувати покарання у виправній колонії загального режиму.

При цьому держобвинувачення вимагало для лідерки білоруської опозиції 19 років в'язниці.

Крім цього, Тихановській призначено штраф у розмірі $25 тис.

Також суд засудив до позбавлення волі на 18 років ексміністра культури Республіки Білорусь Павла Латушка, повідомляє агентство БЕЛТА. Він отримав 18 років позбавлення волі.

Вироки ухвалили й іншим білоруським опозиціонерам — Марії Мороз, Ользі Ковальковій та Сергію Дилевському. Вони отримали по 12 років позбавлення волі.

Усіх обвинувачених членів Координаційної ради визнано винними "в змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом", створенні "екстремістського формування" та керівництві ним, а також "публічних закликах до захоплення держвлади".

Заочний суд над Тихановською та її командою

Суд над лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською, яку її соратники називають законно обраним президентом Білорусі, розпочався 17 січня. Серед обвинувачених, окрім Тихановської, опинилися ще чотири члени Координаційної ради білоруської опозиції — спеціального представницького органу, створеного з метою "захисту суверенітету та незалежності Білорусі".

Тихановська назвала суд фарсом та особистою помстою з боку Олександра Лукашенка.

Усі фігуранти кримінальної справи перебувають за кордоном.

Нагадаємо, 3 березня у Білорусі засудили лауреата Нобелівської премії миру Олеся Біляцького. Його засудили до ув'язнення за надуманим звинуваченням у контрабанді та фінансуванні групових дій, які "грубо порушують громадський порядок".

У березні 2021 року Світлана Тихановська у себе в соцмережах відреагувала на звинувачення, висунуті в Білорусі її чоловікові Сергію Тихановському. "Це не суд, а розправа", — сказала вона.