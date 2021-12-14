Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии

Мужа Светланы Тихановской обвинили в разжигании вражды, призывах к насилию в отношении действующей власти и организации беспорядков во время акций протеста в 2020 году.

Сергея Тихановского, мужа одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской, приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Приговор вынес Гомельский областной суд 14 декабря, сообщает Белорусская служба "Радио свобода".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Тихановский был признан виновным в организации беспорядков во время акций протеста против результатов президентских выборов, разжигании вражды и препятствовании деятельности избиркома. По мнению прокуратуры, ему "недодали" 2 года, поскольку за такие преступления законом предусмотрено 20 лет лишения свободы.

Его также обвинили в призывах к насилию в отношении действующей власти.

"Блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности", — говорится в сообщении издания "Белта".

Также в приговоре указано, что Тихановский пытался помешать работе ЦИК, и при этом, якобы, угрожал председателю комиссии. В обвинении говорится, что Тихановский причастен к организации пикетов, во время которых протестующие совершили "насилие в отношении правоохранителей", а нанесенный ущерб от действий оппозиционеров было оценено в 102, 2 млн российских рублей ($1,4 млн).

Вместе с Тихановским были приговорены и другие оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. Среди них оператор Артем Саков, программист Дмитрий Попов. Также были вынесены приговоры в отношении Николая Статкевича, Игоря Лосика и Владимира Цыгановича.

Приговоры были оглашены в Гомельском следственном изоляторе №3, а судебный процесс, который длился около 6 месяцев, был закрытым.

В свою очередь Светлана Тихановская в своем Twitter написала, что вынесенный приговор ее мужу не что иное, как "месть сильнейшему оппоненту" со стороны власти.

"Диктатор публично мстит своим самым ярым противникам. Пряча политических заключенных на закрытых процессах, он надеется в тайне продолжать репрессии. Но весь мир наблюдает за происходящим. Мы не остановимся", — заявила оппозиционер.

Ранее Фокус выяснял о причинах протестных акций в Беларуси и разбирался в вопросе, почему белорусский народ проявил невиданную политическую активность во время проведения президентский выборов.