Білоруського опозиціонера Сергія Тихановського засудили до 18 років колонії

Чоловіка Світлани Тихановської звинуватили в розпалюванні ворожнечі, закликах до насильства щодо чинної влади й організації заворушень під час акцій протесту у 2020 році.

Сергія Тихановського, чоловіка одного із лідерів білоруської опозиції Світлани Тихановської, засудили до 18 років колонії посиленого режиму. Вирок ухвалив Гомельський обласний суд 14 грудня, повідомляє Білоруська служба "Радіо Свобода".

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Тихановський був визнаний винним в організації заворушень під час акцій протесту проти результатів президентських виборів, розпалюванні ворожнечі та перешкоджанні діяльності виборчкому. На думку прокуратури, йому "недодали" 2 роки, оскільки за такі злочини законом передбачено 20 років ув'язнення.

Його також звинуватили в закликах до насильства щодо чинної влади.

"Блогер через YouTube-канал і однойменний Telegram-канал відкрито закликав до насильства щодо представників влади та правоохоронців. Своїми висловлюваннями він розпалював ворожнечу та ворожнечу в суспільстві за ознаками соціальної приналежності", — йдеться в повідомленні видання "Белта".

Також у вироку зазначено, що Тихановський намагався завадити роботі ЦВК і при цьому нібито погрожував голові комісії. У звинуваченні йдеться, що Тихановський причетний до організації пікетів, під час яких протестувальники вчинили "насильство щодо правоохоронців", а завдані збитки від дій опозиціонерів було оцінено у 102,2 млн російських рублів ($1,4 млн).

Разом із Тихановським було засуджено й інших опозиціонерів, які брали участь у протестах у 2020 році. У тому числі оператор Артем Саков, програміст Дмитро Попов. Також було винесено вироки щодо Миколи Статкевича, Ігоря Лосика та Володимира Цигановича.

Вироки було оголошено в Гомельському слідчому ізоляторі №3, а судовий процес, який тривав близько 6 місяців, був закритим.

У свою чергу Світлана Тихановська у своєму Twitter написала, що винесений вирок її чоловікові не що інше як "помста найсильнішому опоненту" з боку влади.

"Диктатор публічно мститься своїм найзатятішим противникам. Ховаючи політичних ув'язнених на закритих процесах, він сподівається в таємниці продовжувати репресії. Але весь світ спостерігає за тим, що відбувається. Ми не зупинимося", — заявила опозиціонерка.

Раніше Фокус з'ясовував причини протестних акцій у Білорусі та розбирався в питанні, чому білоруський народ виявив небачену політичну активність під час проведення президентських виборів.