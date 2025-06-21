У Білорусі випустили на свободу опозиціонера Сергія Тихановського

У суботу, 21 червня, в Білорусі звільнили з в'язниці 14 політв'язнів, серед них — Сергій Тихановський, який у 2020 році став найпопулярнішим політичним блогером країни та навіть хотів балотуватись на пост президента.

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Це стало можливим завдяки візиту в Мінськ спецпредставника президента США Кіта Келлога, повідомляє видання "Наша Нiва".

"Завдяки сильному лідерству президента Трампа сьогодні було звільнено 14 ув'язнених з Білорусі. Дякуємо уряду Литви за співпрацю та допомогу – вони залишаються справжнім другом і союзником", — написав у соцмережі X заступник Келлога Джон Коул.

Телеканал "Настоящее Время" повідомляє, що з в'язниці також звільнили доцентку Мінського державного державного лінгвістичного інституту Наталю Дуліну, активіста Акіхіро Гаєвського-Ханада, журналіста Ігоря Карнєя (колишній кореспондент білоруської служби Радіо Свобода), 69-річну білоруску Галину Краснянську-Балаханову.

У Білорусі звільнили з в'язниці 14 політв'язнів Фото: "Главком"

Сергій Тихановський: що про нього відомо

Білоруський опозиціонер народився в місті Горки, виріс у Гомелі, де закінчив філологічний факультет місцевого університету. У 2019 році він створив YouTube-канал "Країна за життя", щоб, як він сам казав, боротися зі свавіллям чиновників.

У 2020 році Тихановський вирішив балотуватися на пост президента Білорусі, проте документи він так і не зміг подати через арешт. Після цього кандидатом в президенти стала його дружина Світлана Тихановська.

Суд Сергія проходив у закритому режимі в Гомельському слідчому ізоляторі. У грудні 2021 року його засудили до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за чотирма політичними статтями: ч. 1 ст. 293 (організація масових заворушень), ч. 3 ст. 130 (розпалювання соціальної ворожнечі), ч. 2 ст. 191 (перешкоджання роботі Центральної виборчої комісії), ч. 1 ст. 342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок). Пізніше до його терміну покарання додали ще півтора року за нібито злісну непокору адміністрації колонії. Опозиціонер категорично відмовився визнавати провину.

Через 2 місяці після його затримання Лукашенко публічно заявив, що Тихановського затримали за його наказом. Він звинуватив його у спробі організувати Майдан у Білорусі.

Тихановського тримали в повній ізоляції від світу. Понад два роки про нього не було жодної інформації.

Сергій Тихановський провів за ґратами п'ять років.

Одразу після звільнення він покинув Білорусь.

Нагадаємо, у 2023 році суд у Білорусі заочно засудив Світлану Тихановську до 15 років колонії.

Згідно з результатами, Світлана Тихановська повинна була перемогти в першому турі виборів в 2020 році, а ЦВК Білорусі спотворив дані виборів.