Трамп пригласил Путина и Лукашенко присоединиться к его "Совету мира" в Газе, — СМИ

16 января президент США сообщил о создании Совета мира для поддержки управления, восстановления и экономического возрождения сектора Газа. Теперь он начал набирать членов и уже успел пригласить, среди прочих, президента Польши Кароля Навроцкого.

А также оказалось, что Дональд Трамп хочет видеть в этом "Совете мира" главу Кремля Владимира Путина и его коллегу из Беларуси – Александра Лукашенко, сообщило росСМИ "РБК".

"Президент Путин получил приглашение по дипломатическим каналам войти в состав Совета мира. В данный момент мы изучаем все детали предложения и с нетерпением ждем контакта с нашими американскими коллегами для уточнения нюансов", — заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Министерство иностранных дел Беларуси заявило в понедельник, что Трамп также пригласил Александра Лукашенко войти в состав "Совета мира", добавив, что Беларусь рассчитывает на участие в деятельности этого органа и надеется, что в будущем его полномочия будут расширены за пределы сектора Газа.

Госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Виткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр войдут в состав исполнительного комитета совета директоров, а Трамп станет его первым председателем.

Согласно изданию Times of Israel, опубликовавшему полный устав совета, его главной задачей будет "содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение прочного мира в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта". При это приглашение получил Пакистан у которого даже нет дипломатических отношений с Израилем.

В общей сложности 17 стран были приглашены к участию в качестве членов-учредителей, хотя устав совета предусматривает, что любая страна, желающая получить постоянное место в совете, должна внести 1 миллиард долларов. Приглашения к участию в "Совете мира" были разосланы почти 60 странам, включая лидеров Франции, Германии, Италии, Венгрии, Румынии, Австралии, Канады, Европейской комиссии, Турции и других ключевых стран Ближнего Востока.

18 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похвастался приглашением в социальных сетях, став первым политиком, выразившим готовность участвовать в последней инициативе президента США.

А день спустя стало известно, что приглашение получил президент Польши Кароль Навроцкий.

А издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники 17 января писало, что США хотят создать "Совет мира" для Украины с участием самого Киева, представителей Европы, Североатлантического альянса (НАТО) и РФ. Он якобы должен будет контролировать и гарантировать соблюдение 20 пунктов мирного плана.