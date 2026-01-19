Трамп запросив Путіна і Лукашенка приєднатися до його "Ради миру" в Газі, — ЗМІ
16 січня президент США повідомив про створення Ради миру для підтримки управління, відновлення та економічного відродження сектора Гази. Тепер вона почала набирати членів і вже встигла запросити, серед інших, президента Польщі Кароля Навроцького.
А також виявилося, що Дональд Трамп хоче бачити в цій "Раді миру" главу Кремля Володимира Путіна і його колегу з Білорусі — Олександра Лукашенка, повідомило росЗМІ "РБК".
"Президент Путін отримав запрошення дипломатичними каналами увійти до складу Ради миру. Наразі ми вивчаємо всі деталі пропозиції і з нетерпінням чекаємо контакту з нашими американськими колегами для уточнення нюансів", — заявив у понеділок журналістам прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.
Міністерство закордонних справ Білорусі заявило в понеділок, що Трамп також запросив Олександра Лукашенка увійти до складу "Ради миру", додавши, що Білорусь розраховує на участь у діяльності цього органу і сподівається, що в майбутньому його повноваження буде розширено за межі сектору Гази.
Держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланник США з Близького Сходу Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер увійдуть до складу виконавчого комітету ради директорів, а Трамп стане його першим головою.
Згідно з виданням Times of Israel, яке опублікувало повний статут ради, її головним завданням буде "сприяння стабільності, відновлення надійного і законного управління та забезпечення міцного миру в районах, зачеплених конфліктом або таких, що перебувають під загрозою конфлікту". При цьому запрошення отримав Пакистан, у якого навіть немає дипломатичних відносин з Ізраїлем.
Загалом 17 країн було запрошено до участі як членів-засновників, хоча статут ради передбачає, що будь-яка країна, яка бажає отримати постійне місце в раді, повинна внести 1 мільярд доларів. Запрошення до участі в "Раді миру" було розіслано майже 60 країнам, включно з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Угорщини, Румунії, Австралії, Канади, Європейської комісії, Туреччини та інших ключових країн Близького Сходу.
18 січня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан похвалився запрошенням у соціальних мережах, ставши першим політиком, який висловив готовність брати участь в останній ініціативі президента США.
А через день стало відомо, що запрошення отримав президент Польщі Кароль Навроцький.
Нагадаємо, Фокус писав про "Раду миру" і про те, що з себе має представляти ця організація.
А видання Financial Times із посиланням на анонімні джерела 17 січня писало, що США хочуть створити "Раду миру" для України за участю самого Києва, представників Європи, Північноатлантичного альянсу (НАТО) і РФ. Вона нібито повинна буде контролювати і гарантувати дотримання 20 пунктів мирного плану.