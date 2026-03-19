Лукашенко попросив Трампа не воювати проти друзів Білорусі на Близькому Сході

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 19 березня зустрівся із спеціальним посланцем США Джоном Коулом та американською делегацією.

Під час зустрічі у Мінську Лукашенко захотів обговорити з посланцем Дональда Трампа не лише стосунки Америки та Білорусі, але й Україну та війну на Близькому Сході. Про це пише державне агенство "БЕЛТА"

"Гадаю, мій погляд щодо глобальних проблем, особливо щодо ситуації на Близькому Сході, буде важливим для вас, оскільки ви воюєте проти наших друзів. І я готовий відверто поговорити на цю тему", – сказав Лукашенко.

Натомість американський представник Джон Коул зі свого боку уточнив, чи справді Лукашенко говорить про війну з Іраном.

"Так, дуже хотів би, щоб ви донесли мій погляд до Дональда Трампа. Я, як і раніше, попри певні помилки, як я вважаю, Сполучених Штатів, є прихильником вашого президента", — заявив Лукашенко.

У повідомленні агенції йдеться, що це "черговий раунд білорусько-американських контактів". А сам Лукашенко вже зустрічався з Джоном Коулом кілька разів. Зокрема, минула зустріч відбулася в середині грудня 2025 року.

Відносини США та Білорусі

21 червня 2025 року в Білорусі звільнили з в'язниці 14 політв'язнів. Це стало можливим завдяки візиту в Мінськ тодішнього спецпредставника президента США Кіта Келлога.

Тоді заступник Келлога Джон Коул написав, що це сталося "завдяки сильному лідерству президента Трампа".

Також Фокус писав, що Трамп запросив Лукашенка і Путіна до своєї Ради миру. 16 січня президент США повідомив про створення Ради миру для підтримки управління, відновлення та економічного відродження сектора Гази. Вона одразу почала набирати членів, зокрема, туди запросили очільника Кремля Володимира Путіна і самопроголошеного президента Білорусі — Олександра Лукашенка.