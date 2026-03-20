Касается ядерных материалов: Лукашенко анонсировал "большую сделку" с США

20 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после после встречи со специальным посланником США Джоном Коулом рассказал, что идет подготовка "большого соглашения" с Соединенными Штатами Америки.

Белорусский диктатор также сообщил, что на повестке дня переговоров с США есть не только возобновление работы посольств, но и тема ядерных материалов. Об этом сообщает белорусское государственное издание "БЕЛТА".

"Да, действительно, во время переговоров — третий или четвертый раунд был — они предложили от имени Трампа заключить большое соглашение, которое бы отражало ряд вопросов, которые есть на повестке дня наших переговоров. Я что, отказываться буду? Это важно для Беларуси, в том числе и для меня. Поэтому я сказал: "Я воспринимаю это как нормальное явление, скажите Дональду, что я согласен проработать это большое соглашение, подготовить", — сказал Лукашенко.

Відео дня

Также диктатор заявил, что на переговорах речь шла не только о санкциях, освобождении политзаключенных, но и о ядерных материалах.

"Я никогда ничего не просил у них взамен, даже по санкциям. Никогда. Мы обозначили наши интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они мне сообщили, их прорабатывают. Большая сделка касается не только политзаключенных, как они говорят. Вы же знаете, что у нас этих ядерных материалов немало. Под контролем, как когда-то договорились. МАГАТЭ видит, где мы храним эти ядерные материалы. Это тоже для них интересно по нераспространению оружия", — рассказал Лукашенко.

Визит спецпредставителя США в Беларусь

19 марта по итогам визита представителя США в Минск Лукашенко освободил 250 политзаключенных, а США снимают санкции с двух белорусских банков и Министерства финансов Беларуси, отменяют санкции против калийных компаний "Беларуськалий", "Белорусской калийной компании" и "Агророзквит".

Также Джон Коул заявил о подготовке к визиту Лукашенко в США. По его словам, это он обсудил во время встречи с Лукашенко в Минске.

Зато лидер Беларуси захотел обсудить с американским посланником ситуацию на Ближнем Востоке. Лукашенко попросил Трампа не воевать против друзей Беларуси на Ближнем Востоке. Самопровозглашенный президент попросил американского представителя передать его позицию относительно войны с Ираном президенту США.