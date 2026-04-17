"Росія спробує втягнути у свою війну Білорусь": Зеленський вказав на ознаки

Російська армія намагається провести перегрупування сил, що може свідчити про необхідність компенсувати дефіцит особового складу.

У зв'язку з цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, розвідка виявила, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг у напрямку території України та налагодження артилерійських позицій.

"Вважаємо, що Росія ще раз намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами обумовити фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю і незалежність. Характер і наслідки нещодавніх подій у Венесуелі мають стримувати керівництво Білорусі від помилок", — написав глава держави в соцмережах.

Він також зазначив, що у квітні зберігається високий темп знищення окупантів.

У вівторок, 14 квітня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що громадяни країни повинні оперативно мобілізуватися, адже країна стоїть перед складними часами.

"Треба мобілізуватися зараз, щоб пережити цей складний час. Причому, незрозумілий час. Я як президент не знаю, до чого вас готувати. Працюємо, щоб жити. Одне гасло — працюємо, щоб жити. Не просто вижити, а жити. А що далі? А далі ніхто не знає, що там витворять сильні світу цього", — сказав він.

Раніше політик під час наради за підсумками комплексної перевірки армії заявляв, що країна має готуватися до війни, а армія повинна постійно перебувати в готовності до зіткнення, незважаючи на декларативне небажання воювати.

Лукашенко заявив, що концепція мирного часу для Білорусі більше не є актуальною. За його словами, армія призначена саме для того, щоб дати відповідь кожному, хто "дивиться через приціл" на країну. Також він зазначав, що основною метою активної мілітаризації Білорусі нібито є "створення атмосфери страху у потенційних ворогів".

Нагадаємо, бійці 47 бригади взяли в полон білоруса.