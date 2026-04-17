Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу: деталі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 17 квітня підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.

У 2026 році передбачено призвати до Збройних Сил та органів прикордонної служби громадян Білорусі чоловічої статі віком до 27 років з-поміж офіцерів запасу, які не пройшли строкової військової служби, служби в резерві Збройних Сил і не мають права на відстрочку від призову, ідеться на сайті глави держави.

У заяві стверджується, що заходи, передбачені цим документом, проводяться Збройними Силами "щорічно на плановій основі", і спрямовані на підвищення рівня укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу та забезпечення підготовки мобілізаційного резерву.

Зі свого боку українська розвідка виявила, що в прикордонні Білорусі зросла активність збройних сил. Там розбудовують дороги в напрямку України та налагоджують артилерійські позиції.

"Вважаємо, що Росія ще раз намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами обумовити фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер і наслідки нещодавніх подій у Венесуелі мають стримувати керівництво Білорусі від помилок", — написав президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

1 квітня Олександр Лукашенко під час наради за підсумками комплексної перевірки армії заявив, що країна має готуватися до війни. Він сказав, що концепція мирного часу для Білорусі більше не є актуальною. За його словами, армія призначена саме для того, щоб дати відповідь кожному, хто "дивиться через приціл" на країну.

Нагадаємо, що Лукашенко під час офіційного візиту до Північної Кореї обмінявся подарунками з її лідером Кім Чен Ином, серед яких виявилася і вогнепальна зброя. Зокрема, гвинтівку білоруський диктатор подарував своєму союзнику "на випадок появи ворогів".

Також 20 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після після зустрічі зі спеціальним посланником США Джоном Коулом розповів, що триває підготовка "великої угоди" зі США.