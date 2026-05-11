"Без наземной операции никуда": Лукашенко призвал армию Беларуси готовиться к возможной войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал армию готовиться к ведению наземной операции в случае возможной войны. По его словам, последние международные конфликты показали, что ракетных и авиационных ударов недостаточно для победы, поэтому решающую роль в боевых действиях и в дальнейшем будут играть сухопутные войска.

Во время совещания по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа Александр Лукашенко 11 мая заявил, что страна должна учитывать опыт современных войн и готовить армию к возможному вооруженному противостоянию. Как передает его выступление белорусский Telegram-канал "Пул Первого", он подчеркнул, что ни один масштабный конфликт последних лет не был выигран исключительно с помощью авиации или ракет.

Во время выступления он привел в пример противостояние между Ираном, Израилем и США. По словам Лукашенко, даже массированные ракетные и бомбовые удары не дали окончательного результата без проведения наземной операции.

"Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами... И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда", — заявил Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что белорусская армия должна получать не любое современное вооружение, а именно то, которое соответствует возможным условиям ведения боевых действий на территории страны. В частности, Лукашенко заявил, что Минск не собирается хаотично закупать все виды техники и оружия, которые используются в современных войнах.

По его словам, военные должны иметь прежде всего то вооружение, которым уже умеют пользоваться и которое больше всего подходит для местного ландшафта и специфики потенциального театра боевых действий.

Отдельно Лукашенко упомянул географические особенности Беларуси, сравнив их с другими регионами, где в последнее время шли войны.

"Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому вооружение нужно закупать и создавать то, которое нам будет необходимо. Но еще раз подчеркиваю: без базового, фундаментального вооружения, которым должен обладать каждый солдат, мы не выиграем ни одной войны. Об этом свидетельствуют и последние конфликты", — отметил он.

Зато руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко написал на своей странице в Telegram, что Лукашенко не объявлял о подготовке Беларуси к наземной операции. По его словам, белорусская армия сейчас не имеет сил для проведения таких действий.

Также он отметил, что Беларусь преимущественно создает информационный шум и демонстрирует активность заявлениями.

Публикация Андрея Коваленко в Telegram Фото: Скриншот

"По факту, любые агрессивные действия автоматически станут ошибкой, которая приведет к плохим последствиям для самой Беларуси. Украина следит за ситуацией, наши силы готовы к любому развитию событий. Сейчас много манипуляций", — говорится в его заметке.

Напомним, что в начале мая вблизи границы с Киевской и Черниговской областями зафиксировали два вертолета армии Беларуси. По данным мониторинговых каналов, они находились в нескольких километрах от украинской границы и могли быть связаны с активностью российских дронов в районе границы.

Кроме того, генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес предполагал, что отсутствие тяжелой техники на параде 9 мая в Москве может быть не только следствием проблем в российской армии, но и попыткой отвлечь внимание от возможных действий с территории Беларуси.