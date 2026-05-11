"Без наземної операції нікуди": Лукашенко закликав армію Білорусі готуватися до можливої війни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав армію готуватися до ведення наземної операції у разі можливої війни. За його словами, останні міжнародні конфлікти показали, що ракетних та авіаційних ударів недостатньо для перемоги, тому вирішальну роль у бойових діях і надалі відіграватимуть сухопутні війська.

Під час наради з питань державних програм озброєння та державного оборонного замовлення Олександр Лукашенко 11 травня заявив, що країна повинна враховувати досвід сучасних воєн і готувати армію до можливого збройного протистояння. Як передає його виступ білоруський Telegram-канал "Пул Первого", він наголосив, що жоден масштабний конфлікт останніх років не був виграний виключно за допомогою авіації чи ракет.

Під час виступу він навів як приклад протистояння між Іраном, Ізраїлем та США. За словами Лукашенка, навіть масовані ракетні та бомбові удари не дали остаточного результату без проведення наземної операції.

"Бомбили, закидали бомбами та ракетами… І що, перемогли? Ні. Без наземної операції нікуди", — заявив Лукашенко.

Водночас він підкреслив, що білоруська армія має отримувати не будь-яке сучасне озброєння, а саме те, яке відповідає можливим умовам ведення бойових дій на території країни. Зокрема, Лукашенко заявив, що Мінськ не збирається хаотично закуповувати всі види техніки та зброї, які використовуються у сучасних війнах.

За його словами, військові повинні мати насамперед те озброєння, яким уже вміють користуватися та яке найбільше підходить для місцевого ландшафту і специфіки потенційного театру бойових дій.

Окремо Лукашенко згадав географічні особливості Білорусі, порівнявши їх з іншими регіонами, де останнім часом точилися війни.

"Це не пустеля, це навіть не українські степи. Тому озброєння потрібно закуповувати й створювати те, яке нам буде необхідне. Але ще раз наголошую: без базового, фундаментального озброєння, яким має володіти кожен солдат, ми не виграємо жодної війни. Про це свідчать і останні конфлікти", — зазначив він.

Натомість, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко написав на своїй сторінці в Telegram, що Лукашенко не оголошував про підготовку Білорусі до наземної операції. За його словами, білоруська армія зараз не має сил для проведення таких дій.

Також він зазначив, що Білорусь переважно створює інформаційний шум і демонструє активність заявами.

Публікація Андрія Коваленка в Telegram Фото: Скриншот

"По факту, будь-які агресивні дії автоматично стануть помилкою, яка призведе до поганих наслідків для самої білорусі. Україна стежить за ситуацією, наші сили готові до будь-якого розвитку подій. Наразі багато маніпуляцій", — йдеться в його дописі.

Нагадаємо, що на початку травня поблизу кордону з Київською та Чернігівською областями зафіксували два гелікоптери армії Білорусі. За даними моніторингових каналів, вони перебували за кілька кілометрів від українського кордону та могли бути пов’язані з активністю російських дронів у районі кордону.

Крім того, генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес припускав, що відсутність важкої техніки на параді 9 травня в Москві може бути не лише наслідком проблем у російській армії, а й спробою відвернути увагу від можливих дій з території Білорусі.