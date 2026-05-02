Біля кордону з Україною помітили військові гелікоптери Білорусі: що відбувається

У безпосередній близькості до кордону помічені два гелікоптери армії Білорусі. Апарати зафіксовані поряд із Київської та Чернігівською областями.

Також уточнюється, що літальні апарати помічені на відстані 2-3 км від кордону з Київщиною та Чернігівщиною.

Шахеди на території РБ Фото: єРадар/Telegram

Не виключено, що гелікоптери збивають російські дрони, які залетіли до Білорусі. Водночас, як наголошується, сьогодні, у суботу, 2 травня, заліт російських БпЛА на територію Білорусії не відмічався. Тому не виключають, що пуски дронів здійснено з території РБ.

Наразі монітори зафіксували три БПЛА, які кружляють на межі Чернігівщини та Київщини. Окрім того помічено 9 "Шахедів" з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину, а 6 "Шахедів" прямують з Чернігівщини на Київщину, Вишгородський та Броварський райони.

Карта тривог Фото: скріншот

На момент виходу матеріалу міноборони РБ причини появи військових гелікоптерів біля українського кордону не коментувало. Також не було й офіціних коментарів від Держприкордонслужби України.

Фокус інформував, що у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Військова інфраструктура готується майже на кордоні з Житомирською, Київською та Чернігівською областями.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що Росія намагатиметься втягнути Білорусь у війну проти України.