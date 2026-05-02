Біля кордону з Україною помітили військові гелікоптери Білорусі: що відбувається
У безпосередній близькості до кордону помічені два гелікоптери армії Білорусі. Апарати зафіксовані поряд із Київської та Чернігівською областями.
Біля кордону з Україною та РБ помічені два білоруські гелікоптери. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.
Також уточнюється, що літальні апарати помічені на відстані 2-3 км від кордону з Київщиною та Чернігівщиною.
Не виключено, що гелікоптери збивають російські дрони, які залетіли до Білорусі. Водночас, як наголошується, сьогодні, у суботу, 2 травня, заліт російських БпЛА на територію Білорусії не відмічався. Тому не виключають, що пуски дронів здійснено з території РБ.Важливо
Наразі монітори зафіксували три БПЛА, які кружляють на межі Чернігівщини та Київщини. Окрім того помічено 9 "Шахедів" з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину, а 6 "Шахедів" прямують з Чернігівщини на Київщину, Вишгородський та Броварський райони.
На момент виходу матеріалу міноборони РБ причини появи військових гелікоптерів біля українського кордону не коментувало. Також не було й офіціних коментарів від Держприкордонслужби України.
Фокус інформував, що у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Військова інфраструктура готується майже на кордоні з Житомирською, Київською та Чернігівською областями.
Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що Росія намагатиметься втягнути Білорусь у війну проти України.