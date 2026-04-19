На кордоні з Україною фіксують будівництво військових об'єктів: де РБ зводить бази та полігони

У прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій, заявляв Володимир Зеленський. Військова інфраструктура готується майже на кордоні з Житомирською, Київською та Чернігівською областями.

Протягом останнього часу Білорусь зміцнює деякі напрямки та об'єкти військової інфраструктури. Про це інформує військово-аналітичний канал ЄРадар, посилаючись на супутникові знімки сервісу Sentinel-hub від 2 березня 2026 року.

Зокрема, РБ будує нову прикордонну заставу у Наровлянському районі. Застава розташується за 860 метрів від села Свєча, яке розташоване практично впритул до українського кордону. Завершення робіт очікується до серпня 2026 року.

У Гомельському районі, на території колишнього піонерського табору "Чайка", за 40 км від кордону, будують військове містечко.

Будівництво дамб у районі н. п. Поляна, Ченки, Сєвруки Будівництво військового містечка Будівництво греблі у Монастирку Будівництво військового полігону у Речицькому районі Будівництво дамб у районі н.п. Пліси, біля колишнього села Волотова, селища Ілліч, Якубівки

Окрім того, біля станції Якимівка у Речицькому районі будують великий військовий полігон.

Відео дня

Також ведуться роботи зі зведення дамб та насипів, які можуть використовуватися для переміщення техніки в районах Якубівка та Ченки.

Фіксувалися й плани щодо будівництва прикордонної застави в селі Карпівка у Лоївському районі.

"Ці дії пов'язують зі створенням так званого "Південного оперативного командування" білоруської армії, зазначають аналітики єРадар.

На карті приблизно позначені місця будівництва військового містечка, полігону та "протипаводкової дамби" на території РБ Фото: соцмережi

Що про будівництво військової інфраструктури кажуть у Білорусі

Усі згадувані об'єкти нібито не становлять оперативної загрози для України, наголошує білоруське видання "Флагшток"

Дамби, через які можливе переміщення техніки, були начебто спроектовані як протипаводкові споруди ще кілька років тому для захисту затоплюваних ділянок Гомельського району.

Будівництво низки прикордонних застав вздовж білорусько-українського кордону продовжується не перший рік у рамках створення повноцінної прикордонної інфраструктури між країнами.

"Такі дії швидше показують, що режим Олександра Лукашенка не розраховує на окупацію північних територій України і сам розглядає їх як потенційну загрозу", — зауважують автори видання.

До того ж запевняють, що військове містечко та полігони, призначені для військ Сил спеціальних операцій, мають будуватися щонайменше до 2028 року.

При цьому у виданні наголошують, що ймовірне облаштування артилерійських позицій на супутникових знімках розглянути неможливо, а обладнання позицій у Мозирському районі призначено для систем ППО, які мають захищати місцевий нафтопереробний завод від можливих загроз.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що Росія намагатиметься втягнути Білорусь у війну проти України.

Також видання Forbes писало, що РФ будує у Білорусі чотири бази далекобійних дронів.