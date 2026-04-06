Загроза для Києва і не тільки: РФ будує чотири бази далекобійних дронів у Білорусі, — Forbes

Раніше РФ скоротила свою присутність на території Білорусі, але тепер експерти припускають, що Путін хоче втягнути свого союзника Олександра Лукашенка у війну проти України. І бази дронів так близько від кордонів країн НАТО несуть небезпеку не тільки для Києва, а й для європейських столиць.

Про те, що Росія будує бази на території України, попереджав президент Володимир Зеленський наприкінці березня. Відтоді РФ постійно атакує українські міста сотнями дронів і запускає ракети. Президент України попередив, що Російська Федерація посилить подібні атаки на Україну, побудувавши нові бази дальньої дії в Білорусі, пише Forbes.

Зеленський пояснив, що українська влада обговорювала з українськими партнерами російські удари безпілотників і відносини Росії з Білоруссю. Крім того, президент України заявив, що Білорусь "дедалі більше втягується у війну Росії", і що європейцям слід бути напоготові.

Росія планує побудувати чотири наземні пункти управління для безпілотників великої дальності в Білорусі. Зеленський додав, що українська розвідка виявила, що "Росія має намір продовжувати використовувати територію Білорусі та тимчасово окуповану територію України для будівництва наземних пунктів управління для безпілотників великої дальності".

Якщо Росія розмістить ці безпілотники в Білорусі, це буде не перший випадок співпраці цих двох держав під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З моменту початку військового вторгнення в лютому 2022 року президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав Володимира Путіна і російські війська в Білорусі. Коли почалася повномасштабна війна, білоруський уряд дозволив Росії завдавати ракетних ударів по Україні з білоруської території. Білорусь також використовували як плацдарм для російських військ, куди перекидали російських солдатів і техніку з Росії для подальшого вторгнення на північ України.

Однак у міру розвитку війни Росія скоротила свою фізичну присутність на білоруській території. Проте Путін розглядає Лукашенка як важливого союзника і прагне змусити свого білоруського колегу надати більшу допомогу Російській Федерації.

Хоча білоруський уряд не направляв білоруських солдатів для участі в бойових діях в Україні, Білорусь і Росія провели низку військових навчань. Ці заходи допомогли російським військовим підтримувати боєготовність перед відправкою різних російських батальйонів на війну в Україні. Крім того, Російська Федерація розмістила в Білорусі балістичні ракети середньої дальності, відомі як "Ліщина". Лукашенко стверджував, що ракети були придбані для зміцнення національної безпеки і оборони Білорусі, проте оцінки Інституту вивчення війни та Міжнародної мережі стратегічних дій у сфері безпеки показали, що Росія нарощує свою військову присутність у Білорусі, тим самим зближуючи Мінськ і Москву.

Зараз, коли Росія прагне побудувати в Білорусі бази для безпілотників великої дальності, українська влада побоюється, що це надасть Росії ширший доступ для нанесення ударів по українській території. Москва розташована приблизно за 1500 кілометрів від Києва, що дає українській владі час на підготовку до цих атак. Це також дає українській обороні час для захисту своїх громадян до того, як безпілотники і ракети досягнуть України. Мінськ, однак, знаходиться всього за 440 кілометрів від Києва. Якщо Росія побудує ці бази в Білорусі для відправки безпілотників великої дальності для атаки на Україну, це значно скоротить час реагування України на удари. Це може призвести до більш смертоносних російських атак на українську інфраструктуру і цивільне населення. Це також може призвести до того, що російські безпілотники увійдуть у повітряний простір країн НАТО, які межують з Україною, що вже траплялося в Польщі та Румунії.

Будівництво російських баз для безпілотників дальньої дії в Білорусі потребує часу, що свідчить про те, що Україна може відповідним чином підготувати свою систему ППО до завершення будівництва цих наземних пунктів управління. Проте можливість розміщення таких об'єктів у Білорусі привела українську владу в стан підвищеної готовності. Члени НАТО в Центральній і Східній Європі, такі як Польща, Румунія та країни Балтії, також будуть уважно стежити за ситуацією в Білорусі.

Нагадаємо, торік Румунія офіційно запровадила процедури для нейтралізації дронів і пілотованих літаків, які незаконно потрапляють у її повітряний простір. Рішення щодо дронів ухвалює командир операції, а щодо цивільних літаків — особисто міністр національної оборони.

А на початку 2026 року в Білорусі почалася паніка, коли чоловікам почали роздавати повістки і відправляти їх на військові збори.