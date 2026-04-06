Угроза для Киева и не только: РФ строит четыре базы дальнобойных дронов в Беларуси, — Forbes

Ранее РФ сократила свое присутствие на территории Беларуси, но теперь эксперты предполагают, что Путин хочет втянуть своего союзника Александра Лукашенко в войну против Украины. И базы дронов так близко от границ стран НАТО несут опасность не только для Киева, но и для европейских столиц.

О том, что Россия строит базы на территории Украины, предупреждал президент Владимир Зеленский в конце марта. С того времени РФ постоянно атакует украинские города сотнями дронов и запускает ракеты. Президент Украины предупредил, что Российская Федерация усилит подобные атаки на Украину, построив новые базы дальнего действия в Беларуси, пишет Forbes.

Зеленский пояснил, что украинские власти обсуждали с украинскими партнерами российские удары беспилотников и отношения России с Беларусью. Кроме того, президент Украины заявил, что Беларусь "все больше вовлекается в войну России", и что европейцам следует быть начеку.

Відео дня

Россия планирует построить четыре наземных пункта управления для беспилотников большой дальности в Беларуси. Зеленский добавил, что украинская разведка обнаружила, что "Россия намерена продолжать использовать территорию Беларуси и временно оккупированную территорию Украины для строительства наземных пунктов управления для беспилотников большой дальности".

Если Россия разместит эти беспилотники в Беларуси, это будет не первый случай сотрудничества этих двух государств во время полномасштабного вторжения России в Украину. С момента начала военного вторжения в феврале 2022 года президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал Владимира Путина и российские войска в Беларуси. Когда началась полномасштабная война, белорусское правительство разрешило России наносить ракетные удары по Украине с белорусской территории. Беларусь также использовалась в качестве плацдарма для российских войск, куда перебрасывались российские солдаты и техника из России для последующего вторжения на север Украины.

Однако по мере развития войны Россия сократила свое физическое присутствие на белорусской территории. Тем не менее, Путин рассматривает Лукашенко как важного союзника и стремится заставить своего белорусского коллегу оказать большую помощь Российской Федерации.

Хотя белорусское правительство не направляло белорусских солдат для участия в боевых действиях в Украине, Беларусь и Россия провели ряд военных учений. Эти мероприятия помогли российским военным поддерживать боеготовность перед отправкой различных российских батальонов на войну в Украине. Кроме того, Российская Федерация разместила в Беларуси баллистические ракеты средней дальности, известные как "Орешник". Лукашенко утверждал, что ракеты были приобретены для укрепления национальной безопасности и обороны Беларуси, однако оценки Института изучения войны и Международной сети стратегических действий в области безопасности показали, что Россия наращивает свое военное присутствие в Беларуси, тем самым сближая Минск и Москву.

Сейчас, когда Россия стремится построить в Беларуси базы для беспилотников большой дальности, украинские власти опасаются, что это предоставит России более широкий доступ для нанесения ударов по украинской территории. Москва находится примерно в 1500 километрах от Киева, что дает украинским властям время на подготовку к этим атакам. Это также дает украинской обороне время для защиты своих граждан до того, как беспилотники и ракеты достигнут Украины. Минск, однако, находится всего в 440 километрах от Киева. Если Россия построит эти базы в Беларуси для отправки беспилотников большой дальности для атаки на Украину, это значительно сократит время реагирования Украины на удары. Это может привести к более смертоносным российским атакам на украинскую инфраструктуру и гражданское население. Это также может привести к тому, что российские беспилотники войдут в воздушное пространство стран НАТО, граничащих с Украиной, что уже случалось в Польше и Румынии.

Строительство российских баз для беспилотников дальнего действия в Беларуси потребует времени, что говорит о том, что Украина может соответствующим образом подготовить свою систему ПВО до завершения строительства этих наземных пунктов управления. Тем не менее, возможность размещения таких объектов в Беларуси привела украинские власти в состояние повышенной готовности. Члены НАТО в Центральной и Восточной Европе, такие как Польша, Румыния и страны Балтии, также будут внимательно следить за ситуацией в Беларуси.

Напомним, в прошлом году Румыния официально ввела процедуры для нейтрализации беспилотников и пилотируемых самолетов, которые незаконно попадают в ее воздушное пространство. Решение по дронам принимает командир операции, а по гражданским самолетам — лично министр национальной обороны.

А в начале 2026 года в Беларуси началась паника, когда мужчинам начали раздавать повестки и отправлять их на военные сборы.