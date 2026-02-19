Паника в Беларуси: мужчины массово получают повестки и едут на военные сборы (фото)

16 февраля 2026 года в Беларуси начались внезапные массовые военные сборы и это вызвало панику в соцсетях. Сообщается, что массово повестки начали получать белорусы из западных регионов страны возле стратегического Сувалкского коридора.

Официально сообщается, что мужчин в Беларуси зовут на внеплановые военные сборы. Это вызвало большой ажиотаж в соцсетях. Белорусы активно обсуждают процесс и возмущаются, что сбор на обучение проводят в спешке и забирают даже многодетных родителей. Журналисты "Суспільного" провели расследование и выяснили, что предыдущие военные сборы такого обсуждения не вызывали.

Военные сборы в Беларуси — что говорят официально

16 января 2026 года Александр Лукашенко объявил внезапную проверку вооруженных сил страны. Проверка воинских частей, согласно сообщениям с сайта Минобороны РБ, до сих пор продолжается.

А через месяц, 17 февраля, Минобороны Республики Беларусь сообщило, что "в рамках мероприятий комплексной проверки вооруженных сил" проходит сбор военнообязанных в запасе. Отправляют резервистов в соединения и воинские части Западного оперативного командования.

Відео дня

В Беларуси внезапно начались военные сборы Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Заместитель военкома города Гродно и Гродненского района Александр Ровгач подтвердил, что сборы продолжаются и заявил: "Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запаса прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где их распределяют на команды. Сформированные команды отправляют на пункты приема личного состава воинских частей в соответствии с установленным графиком. Военнообязанные с пониманием относятся к этим мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач".

Военные сборы в Беларуси — в соцсетях началась паника

Но в соцсетях никакого "понимания" нет. Там царит паника, как выяснили белорусские оппозиционные медиа. Ведь резервистов забирают в Гродненской области рядом с Сувалкским коридором — стратегическим участком между российским Калининградом и Беларусью.

В Беларуси паникуют из-за сборов резервистов Фото: Скриншот

Жены активно делятся тем, как быстро их мужей отправляют на сборы, даже не позволяя тщательно собраться, и как забирают даже многодетных родителей. Журналисты "Суспільного" проверили профили авторов и установили, что они принадлежат реальным людям, а чаще всего упоминаются два топонима: Слоним Гродненской области и Баранки Берестейской области, где собирают резервистов.

Также женщины писали, что с их мужьями исчезла связь после того, как их забрали на сборы и телефоны выключены. И подтвердили, что забирают всех, даже многодетных и с "диагнозами".

Женщины в Беларуси переживают, что их мужчин забирают на сборы Фото: Скриншот

"У нас младенец, он пошел на работу, а там еще одна повестка. 17-го явиться в 15:00. В 19:00 его уже забрали, на все диагнозы — мои, ребенка и мужа — сказали: "Безразлично". И повезли. Где он сейчас, что с ним — я не знаю. Связи нет, забрали телефоны. Единственное, что успел сказать: "Подрыв военного времени". Забрали ориентировочно до 23-26 марта", — написала жительница Гродно Екатерина Палякова.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

А еще одна женщина, Кристина Ярмолович (Ракузова) из Гродно, муж которой, вероятно, работает в военкомате, написала, что "муж принимает всех, кому пришла повестка. Позвонили ночью и сказали явиться. Вчера ушел в 6:00 и пришел ночью, в 2:00. Принимал священника, который крестил нашу дочь. Им тоже толком ничего не объясняют. Знаю, что из Гродно 1500 человек призвали".

Некоторые мужчины опубликовали фото и подтвердили, что в Беларуси проходят сборы Фото: Скриншот

Интересный комментарий автоинструктора Кирилл Алисиевич из Гродно, который в ответ на комментарий о том, что это обычные ежегодные сборы, ответил: "Обычные — это когда все спокойно и заблаговременно, но когда в один день более 4-5 тысяч сразу забирают, то это уже не обычные".

Военные сборы в Беларуси — реакция военкоматов

Журналисты белорусского оппозиционного издания "Зеркало" под легендой звонили в военкоматы страны и спрашивали, почему сбор происходит с такой спешкой.

В военкоматах подтвердили, что повестки выдают сегодня на сегодня, а не так, как было обычно, когда можно было явиться в течение недели. И заявили, что о "спешке" надо спрашивать "министра обороны, военного комиссара".

Предположили, впрочем, что спешка вызвана тем, что речь идет не о плановых сборах, а о проверке мобилизационной готовности.

Также журналистам военкоматы сообщили, что мужчинам, которых отправили на сборы, компенсируют деньги и добавили, что маленькие дети — не причина отсрочки. Отсрочку могут получить те, кто ухаживает за родными с инвалидностью, работает в сельском хозяйстве, имеет учебную сессию или трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Журналисты издания отметили, что военнообязанных могут вызвать на специальные сборы на срок до двух месяцев. Белорусский закон также ограничивает общий срок военных или специальных сборов за все время пребывания военнообязанного в запасе — они должны длиться не более 12 месяцев.

В Минобороны Беларуси говорят об ответе на "агрессивную риторику стран Запада"

19 февраля, Минобороны Беларуси на своей странице в Telegram обнародовало заявление генерал-майора Валерия Ревенко, помощника министра обороны, который является начальником департамента международного военного сотрудничества Минобороны РБ.

Он заявил, что их "меры оперативной и боевой подготовки связаны, прежде всего, с действиями и агрессивной риторикой стран Запада, которые открыто отметили, что готовятся к войне".

"Соответственно, мы также проводим мероприятия по подготовке вооруженных сил к отражению агрессии... Все открыто, доступно и понятно, мы готовимся к отражению агрессии без каких-либо агрессивных и наступательных действий", — заявил Ревенко.

Ревенко также добавил, что Беларусь не увеличивает количество вооруженных сил, но вооружается высокотехнологичным оружием, которое позволит "обеспечить меры стратегического сдерживания".

Военные сборы в Беларуси — что говорят оппозиционеры и эксперты

В команде лидера белорусской оппозиции Тихановской рассказали, что подобные учения на самом деле проводились всегда, но просто немного в меньших масштабах.

"Ничего необычного в формате учений на самом деле нет. И когда я служил, и когда после меня уже мои друзья служили, мой сын, их часто таким образом поднимали и ставили задачи", — рассказал анонимно оппозиционер.

Оснований тревожиться из-за сборов для Украины, по мнению эксперта, нет.

"Это просто Лукашенко очень беспокоится после событий в Венесуэле и хочет как-то понимать, что будет у него, если попытаются с ним поступить так, как с Мадуро. Лукашенко успокоят, что его армия любит, предана ему, что все хорошо — и вернут всех на место. В любом случае, во-первых, Лукашенко не имеет потенциала боевого, чтобы пытаться лезть в Украину. Во-вторых, военные белорусские просто не пойдут. Пророссийских мало: думаю, что меньше 10%. А остальные не пойдут. Если не удалось отправить на третий день после начала полномасштабной агрессии в конце февраля 2022 года, то сейчас, когда белорусы прекрасно видят, какой уровень потерь у российской армии, как российская армия ничего не может сделать — ну, куда лезть? Это абсолютно невозможно. В-третьих, Украина никаким врагом не является для Беларуси, никогда не была и не будет", — заявил он.

Также он не видит угрозы для Польши или Литвы, у границ которых проходят сборы, ведь белорусская армия не имеет ресурсов, как российская — которая застряла на Донбассе.

Впрочем, по словам спикера, Украину должно насторожить другое: формирование десантной бригады и строительство нового полигона и военного городка в Гомельской области, в 40 километрах от украинской границы.

"Когда белорусы делают полигон в непосредственной близости от Украины, это позволит ввести в заблуждение, сосредоточить какие-то войска под видом учений и что-то сделать. Россияне могут это использовать", — считает он.

Сувалкский коридор возле которого собирают резервистов Фото: militarytimes.com

Также журналисты обратились к литовскому полковнику НАТО в отставке Вайдотасу Малинионису. По его словам, распространение учебных повесток в западном регионе Беларуси следует рассматривать прежде всего как часть стандартных проверок готовности к мобилизации.

Но он отметил, что сейчас события в Беларуси можно оценивать только вместе с тем, что происходит в России, поэтому внезапные военные сборы могут сигнализировать о намерениях, а также это может быть передача сообщений о сдерживании или осуществление психологического давления на соседей-членов НАТО.

"Ключевым вопросом является не просто факт проведения учений, а то, что свидетельствует об их масштабе, составе и временных рамках. Предупредительные сигналы будут включать концентрацию маневровых подразделений вблизи границ, длительное наращивание линий снабжения, развертывание сложных средств противовоздушной обороны или радиоэлектронной борьбы или периоды обучения, превышающие обычные циклы", — отметил Вайдотас Малинионис и добавил, что Литва такие действия тщательно контролирует.

"Военная деятельность в Беларуси оценивается в рамках более широкой региональной картины, включая события в Украине и общий состав сил России. Сейчас эти вызовы больше согласуются с обычными проверками готовности, чем с подготовкой к краткосрочным наступательным операциям", — сказал он.

Напомним, сейчас Россия использует территорию Беларуси, чтобы управлять "Шахедами", которые атакуют север и запад Украины. Речь идет о специальной системе ретрансляторов у границы.

А президент Украины Владимир Зеленский объявил о санкциях против Александра Лукашенко за активную поддержку России в войне против Украины. По его словам, действия белорусского лидера помогают России наносить удары по украинским городам.