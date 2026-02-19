Паніка в Білорусі: чоловіки масово отримують повістки та їдуть на військові збори (фото)

16 лютого 2026 року в Білорусі почались раптові масові військові збори і це викликало паніку у соцмережах. Повідомляється, що масово повістки почали отримувати білоруси з західних регіонів країни біля стратегічного Сувалкського коридору.

Офіційно повідомляється, що чоловіків в Білорусі кличуть на позапланові військові збори. Це викликало неабиякий ажіотаж у соцмережах. Білоруси активно обговорюють процес та обурюються, що збір на навчання проводять поспіхом і забирають навіть багатодітних батьків. Журналісти "Суспільного" провели розслідування та з'ясували, що попередні військові збори такого обговорення не викликали.

Військові збори в Білорусі — що кажуть офіційно

16 січня 2026 року Олександр Лукашенко оголосив раптову перевірку збройних сил країни. Перевірка військових частин, відповідно до повідомлень із сайту Міноборони РБ, досі триває.

А через місяць, 17 лютого, Міноборони Республіки Білорусь повідомило, що "у рамках заходів комплексної перевірки збройних сил" проходить збір військовозобов'язаних у запасі. Відправляють резервістів у з'єднання та військові частини Західного оперативного командування.

Відео дня

В Білорусі раптово почались військові збори Фото: Міністерство оборони Республіки Беларусь

Заступник військкома міста Гродна і Гродненського району Олександр Ровгач підтвердив, що збори тривають та заявив: "Офіцери, прапорщики, сержанти та рядові запасу прибувають на пункт попереднього збору військовозобов'язаних, де їх розподіляють на команди. Сформовані команди відправляють на пункти прийому особового складу військових частин відповідно до встановленого графіка. Військовозобов’язані з розумінням ставляться до цих заходів, мотивовані на виконання поставлених завдань".

Військові збори в Білорусі – в соцмережах почалась паніка

Але у соцмережах ніякого "розуміння" немає. Там панує паніка, як з'ясували білоруські опозиційні медіа. Адже резервістів забирають у Гродненській області поруч із Сувалкським коридором – стратегічною ділянкою між російським Калінінградом та Білоруссю.

В Білорусі панікують через збори резервистів Фото: Скріншот

Дружини активно діляться тим, як швидко їхніх чоловіків відправляють на збори, навіть не дозволяючи ретельно зібратися, та як забирають навіть багатодітних батьків. Журналісти "Суспільного" перевірили профілі дописувачів і встановили, що вони належать реальним людям, а найчастіше згадуються два топоніми: Слонім Гродненської області та Баранки Берестейської області, де збирають резервістів.

Також жінки писали, що з їх чоловіками зник зв'язок після того, як їх забрали на збори і телефони вимкнені. І підтвердили, що забирають усіх, навіть многодітних та з "діагнозами".

Жінки в Білорусі переживають, що їх чоловіків забирають на збори Фото: Скріншот

"У нас немовля, він пішов на роботу, а там ще одна повістка. 17-го з'явитися о 15:00. О 19:00 його вже забрали, на всі діагнози — мої, дитини і чоловіка — сказали: "Байдуже". І повезли. Де він зараз, що з ним — я не знаю. Зв'язку немає, забрали телефони. Єдине, що встиг сказати: "Підрив воєнного часу". Забрали орієнтовно до 23-26 березня", — написала мешканка Гродно Катерина Палякова.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

А ще одна жінка, Крістіна Ярмолович (Ракузова) з Гродна, чоловік якої, ймовірно, працює у військкоматі, написала, що "чоловік приймає усіх, кому прийшла повістка. Зателефонували вночі та сказали з'явитися. Вчора пішов о 6:00 і прийшов уночі, о 2:00. Приймав священника, який хрестив нашу дочку. Їм теж до пуття нічого не пояснюють. Знаю, що з Гродна 1500 людей призвали".

Деякі чоловіки опублікували фото та підтвердили, що в Білорусі проходять збори Фото: Скріншот

Цікавий коментар автоінструктора Кирило Алісієвіч із Гродна, який у відповідь на коментар про те, що це звичайні щорічні збори, відповів: "Звичайні — це коли все спокійно і завчасно, але коли в один день більш як 4-5 тисяч одразу забирають, то це вже не звичайні".

Військові збори в Білорусі — реакція військкомів

Журналісти білоруського опозиційного видання "Зеркало" під легендою телефонували у військкомати країни та запитували, чому збір відбувається з таким поспіхом.

У військкоматах підтвердили, що повістки видають сьогодні на сьогодні, а не так, як було зазвичай, коли можна було з’явитися протягом тижня. Та заявили, що про "поспіх" треба питати "міністра оборони, військового комісара".

Припустили, втім, що поспіх викликаний тим, що йдеться не про планові збори, а про перевірку мобілізаційної готовності.

Також журналістам військкомати повідомили, що чоловікам, яких відправили на збори, компенсують гроші й додали, що малі діти – не причина відстрочки. Відстрочку можуть отримати ті, хто доглядає за рідними з інвалідністю, працює у сільському господарстві, має навчальну сесію чи трьох і більше дітей віком до 18 років.

Журналісти видання зазначили, що військовозобов’язаних можуть викликати на спеціальні збори на термін до двох місяців. Білоруський закон також обмежує загальний термін військових чи спеціальних зборів за весь час перебування військовозобов’язаного в запасі – вони мають тривати не більше 12 місяців.

В Міноборони Білорусі кажуть про відповідь на "агресивну риторику країн Заходу"

19 лютого, Міноборони Білорусі на своїй сторінці в Telegram оприлюднило заяву генерал-майора Валерія Ревенка, помічника міністра оборони, який є начальником департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони РБ.

Він заявив, що їхні "заходи оперативної та бойової підготовки пов'язані, перш за все, з діями і агресивною риторикою країн Заходу, які відкрито зазначили, що готуються до війни".

"Відповідно, ми також проводимо заходи з підготовки збройних сил до відбиття агресії… Все відкрито, доступно й зрозуміло, ми готуємося до відбиття агресії без будь-яких агресивних і наступальних дій", – заявив Ревенко.

Ревенко також додав, що Білорусь не збільшує кількість збройних сил, але озброюється високотехнологічною зброєю, яка дозволить "забезпечити заходи стратегічного стримування".

Військові збори в Білорусі – що кажуть опозиціонери та експерти

В команді лідерки білоруської опозиції Тихановської розповіли, що подібні навчання насправді проводилися завжди, але просто трохи в менших масштабах.

"Нічого незвичайного у форматі навчань насправді немає. І коли я служив, і коли після мене вже мої друзі служили, мій син, їх часто таким чином піднімали й ставили завдання", — розповів анонімно опозиціонер.

Підстав тривожитись через збори для України, на думку експерта, немає.

"Це просто Лукашенко дуже непокоїться після подій у Венесуелі та хоче якось розуміти, що буде в нього, якщо спробують із ним вчинити так, як із Мадуро. Лукашенка заспокоять, що його армія любить, віддана йому, що все добре — і повернуть усіх на місце. У будь-якому випадку, по-перше, Лукашенко не має потенціалу бойового, щоб намагатися лізти в Україну. По-друге, військові білоруські просто не підуть. Проросійських мало: думаю, що менше ніж 10%. А решта не піде. Якщо не вдалося відправити на третій день після початку повномасштабної агресії наприкінці лютого 2022 року, то зараз, коли білоруси чудово бачать, який рівень втрат у російської армії, як російська армія нічого не може зробити – ну, куди лізти? Це абсолютно неможливо. По-третє, Україна ніяким ворогом не є для Білорусі, ніколи не була й не буде", — заявив він.

Також він не бачить загрози для Польщи чи Литви, біля кордонів яких проходять збори, адже білоруська армія не має ресурсів, як російська – яка застрягла на Донбасі.

Втім, за словами спікера, Україну має насторожити інше: формування десантної бригади та будівництво нового полігону та військового містечка в Гомельській області, за 40 кілометрів від українського кордону.

"Коли білоруси роблять полігон у безпосередній близькості від України, це дозволить ввести в оману, зосередити якісь війська під виглядом навчань і щось зробити. Росіяни можуть це використати", — вважає він.

Сувалкський коридор біля якого збирають резервістів Фото: militarytimes.com

Також журналісти звернулись до литовського полковника НАТО у відставці Вайдотаса Малініоніса. За його словами, розповсюдження навчальних повісток у західному регіоні Білорусі варто розглядати насамперед як частину стандартних перевірок готовності до мобілізації.

Але він зауважив, що нині події у Білорусі можна оцінювати тільки разом із тим, що відбувається в Росії, тому раптові військові збори можуть сигналізувати про наміри, а також це може бути передача повідомлень про стримування або здійснення психологічного тиску на сусідів-членів НАТО.

"Ключовим питанням є не просто факт проведення навчань, а те, що свідчить про їхній масштаб, склад та часові рамки. Попереджувальні сигнали включатимуть концентрацію маневрових підрозділів поблизу кордонів, тривале нарощування ліній постачання, розгортання складних засобів протиповітряної оборони чи радіоелектронної боротьби або періоди навчання, що перевищують звичайні цикли", — зазначив Вайдотас Малініоніс та додав, що Литва такі дії ретельно контролює.

"Військова діяльність у Білорусі оцінюється в рамках ширшої регіональної картини, включно з подіями в Україні та загальним складом сил Росії. Наразі ці виклики більше узгоджуються зі звичайними перевірками готовності, ніж із підготовкою до короткострокових наступальних операцій", — сказав він.

Нагадаємо, нині Росія використовує територію Білорусі, щоб керувати "Шахедами", які атакують північ і захід України. Йдеться про спеціальну систему ретрансляторів біля кордону.

А президент України Володимир Зеленський оголосив про санкції проти Олександра Лукашенка за активну підтримку Росії у війні проти України. За його словами, дії білоруського лідера допомагають Росії завдавати удари по українських містах.