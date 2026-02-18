"Шахеди" з Білорусі: як Росія перебудовує управління дронами та чи можна "покласти" цю мережу

Росія використовує територію Білорусі, щоб керувати "Шахедами", які атакують північ і захід України. Йдеться про спеціальну систему ретрансляторів біля кордону. Фокус розібрався, що це за мережа і як її можна зупинити.

Українська оборона фіксує чергове ускладнення у повітряній війні: на території Білорусі розгорнуто систему технічних засобів, яка фактично виконує роль ретрансляторів управління ударними безпілотними апаратами типу Shahed. Такі механізми дозволяють Росії координувати атаки по північних та західних областях України — від Київщини до Волині, і частина ударів, зокрема по енергетиці й залізниці, була б значно складнішою без використання білоруської інфраструктури. Саме про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Про використання білоруської інфраструктури для координації дронових атак раніше заявляли й військові експерти. Зокрема, директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер Повітряних Сил у резерві Анатолій Храпчинський зазначав, що частина мобільних веж зв'язку на території Білорусі була доопрацьована для забезпечення сигналу та навігації російських безпілотників. За його словами, це дозволяє формувати додаткову систему координування дронів у повітрі.

Цю ж тему експерт детально пояснив і у коментарі Фокусу — з технічного погляду: що саме являє собою система ретрансляторів і як вона працює.

Що таке "ретранслятори" і чому атаки пішли з півночі

Храпчинський звернув увагу, що після того, як росіяни втратили можливість повноцінно використовувати Starlink, кілька днів поспіль повітряні атаки відбувалися виключно по північному коридору — з території Білорусі, через Волинську та Рівненську області.

За його словами, це свідчить про те, що ворог повертається до роботи з Mesh-мережею.

"Йдеться про систему, у якій дрони формують своєрідну "павутину" зв'язку. Але для запуску такої мережі потрібні наземні станції зв’язку, які стають першим джерелом — базовими станціями", — пояснює Фокусу Храпчинський.

За словами експерта, вежі мобільного зв'язку на території Білорусі, розташовані вздовж кордону з Україною, були доопрацьовані для забезпечення зв'язком "Шахедів".

Додатково були встановлені радіомаяки для створення окремих елементів навігації за рахунок платформи VOR/DME.

Навігація цілей без GPS

Як пояснює Храпчинський, VOR/DME — це система, яка дозволяє не використовувати GPS. Вона добре відома авіаторам.

Суть у тому, що це радіомаяки, які працюють на окремих сигналах. Знаючи їх точне розташування, можна перерахувати своє місцезнаходження.

Експерт пояснює принцип просто: так само як водій, проїжджаючи повз конкретну будівлю, розуміє, де він знаходиться, дрон визначає свою позицію відносно радіомаяків.

Таким чином, Росія намагається забезпечити управління безпілотниками без залежності від GPS-сигналу.

Як працює Mesh-мережа

У межах приблизно 150 кілометрів така система дозволяє отримати повне керування засобом повітряного нападу.

У тих же межах можна вибудувати серію ретрансляторів, які забезпечуватимуть зв'язком інші дрони — навіть якщо вони перебувають значно далі, наприклад у південно-західних регіонах.

Фактично йдеться про створення ланцюга вузлів зв'язку, які підтримують управління дронами на великій відстані.

Чи можна цю мережу знищити

На запитання, що з цим робити, Храпчинський відповідає: першочергово необхідно знищувати ретранслятори.

За його словами, якщо вивести з ладу мережу ретрансляторів, можна фактично "покласти" всю російську систему управління дронами. Після цього вони стають умовно некерованими засобами ураження.

Водночас він наголошує, що це потребує правильної та розбудованої системи радіоелектронної боротьби.

"Йдеться не про просте "глушіння", а про створення завад у різних діапазонах, формування повноцінного радіоелектронного поля, яке пригнічуватиме взаємодію між самими "Шахедами", — каже фахівець.

За словами експерта, це можливо реалізувати, але потреби є колосальними — необхідна велика кількість сучасних засобів.

Водночас він зазначає, що вже працює над рішенням, яке спрямоване на протидію Mesh-мережі. Якщо такі засоби масштабувати, можна буде формувати сектори, де дрони втрачали б зв'язок, не змогли б маневрувати й ставали б легшими цілями для перехоплення.

Експерт підкреслює: йдеться не про "білий шум", а про більш складну систему протидії — із правильною поляризацією та сучасним підходом до РЕБ.

Нагадаємо, "Нова пошта" та "Укрпшта" почали реєструвати термінали Starlink. Зробити це можна у всіх відділеннях поштових операторів.

Також Фокус писав, що Росія використовує для ударів по Україні стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які Кремль вкрав у Казахстані після розпаду СРСР. Вони сформували основу стратегічної авіації Москви.