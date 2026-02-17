Верифікувати Starlink тепер можна буде і на пошті, — Мінцифри

"Нова пошта" та "Укрпшта" відсьогодні почали реєструвати термінали Starlink. Зробити це можна у всіх відділеннях поштових операторів.

Новий етап реєстрації Starlink анонсувало Міністрество цифрової трансформації України.

Як додати свій Starlink до Whitelist:

підготувати дані терміналу — номер акаунта користувача на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID;

взяти документи — паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

завітати до найближчого відділення пошти або ЦНАПу;

подати заяву та очікувати на результат.

На опрацювання заяви йде до 48 годин, хоча в Мінцифри попереджають через затримку у зв'язку з великим попитом на послугу.

"Кожен верифікований Starlink — гарантія безпечного зв'язку в Україні. Реєструйте термінали, щоб користуватися технологіями без обмежень", — підкреслили у відомстві.

Україна запустила систему обліку терміналів супутникового інтернету Starlink, щоб позбавити російських військових можливості їх використання для дронових атак.

Незабаром у країні працюватимуть тільки перевірені та зареєстровані термінали. Усе інше буде відключено, повідомляв 2 лютого міністр оборони Михайло Федоров.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський підтвердив запуск нової послуги. Він уточнив, що Starlink на одну фізичну особу можна зареєструвати, не знімаючи його з даху.

"Більше одного Старлінка на фізичну особу потрібно фізично принести в наші відділення, щоб ми їх побачили. Думаю, зрозуміло чому: щоб ті Старлінки, які перебувають зараз у Росії, не могли бути зареєстровані", — написав він.

Смілянський наголосив, що ця процедура діє виключно для фізичних осіб. Юридичні особи можуть зареєструвати пристрої через портал "Дія", а військові — через систему DELTA або відповідальних осіб у своїх підрозділах.

Аналогічну інформацію опублікувала і "Нова пошта". У компанії підкреслили, що після оформлення терміналу дані автоматично передаються в Мінцифри, а інформація про зареєстрований пристрій відображається в особистому кабінеті додатка Starlink.

Блокування Starlink для росіян: що відомо

24 січня Збройні сили РФ під час чергової атаки вперше застосували модернізовані ударні безпілотники типу "Шахед", які були оснащені супутниковим зв'язком Starlink. Через кілька днів стало відомо, що противник використовує дрони "Молния" зі Starlink.

Після появи у ЗС РФ дронів із терміналами Starlink міністр оборони Михайло Федоров звернувся до власника компанії SpaceX Ілона Маска для вирішення проблеми доступу "Шахедів" до супутникового зв'язку. Маск відповів Федорову, що буде радий допомогти.

Після цього американська компанія SpaceX, очевидно, обмежила використання супутникового інтернету Starlink в Україні. Зв'язок відключається, якщо модем рухається зі швидкістю понад 90 км/год, що практично унеможливлює його використання на БПЛА.

Після блокування Starlink у росіян виникли проблеми на полі бою. Зокрема ЗС РФ довелося значно зменшити кількість штурмів по лінії фронту.

Тепер росіяни шукають способи відновлення зв'язку. Для цього окупанти почали використовувати шантаж родин військовополонених.

Також вони безпосередньо шукають українців, готових за гроші оформити на себе російські Starlink, за що СБУ вже пригрозила довічним ув'язненням.