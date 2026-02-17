Верифицировать Starlink теперь можно будет и на почте, – Минцифры

"Нова пошта" и "Укрпшта" с сегодняшнего дня начали регистрировать терминалы Starlink. Сделать это можно во всех отделениях почтовых операторов.

Новый этап регистрации Starlink анонсировало Министрество цифровой трансформации Украины.

Как добавить свой Starlink к Whitelist:

подготовить данные терминала — номер аккаунта пользователя на портале Starlink, KIT-номер, UTID или Dish ID;

взять документы — паспорт и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

посетить ближайшее отделение почты или ЦПАП;

подать заявление и ожидать результата.

На обработку заявления уходит до 48 часов, хотя в Минцифры предупреждают из-за задержки в связи с большим спросом на услугу.

"Каждый верифицированный Starlink — гарантия безопасной связи в Украине. Регистрируйте терминалы, чтобы пользоваться технологиями без ограничений", — подчеркнули в ведомстве.

Украина запустила систему учета терминалов спутникового интернета Starlink, чтобы лишить российских военных возможности их использования для дроновых атак.

В скором времени в стране будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное будет отключено, сообщал 2 февраля министр обороны Михаил Федоров.

Гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский подтвердил запуск новой услуги. Он уточнил, что Starlink на одно физическое лицо можно зарегистрировать, не снимая его с крыши.

"Более одного Старлинка на физическое лицо нужно физически принести в наши отделения, чтобы мы их увидели. Думаю, понятно почему: чтобы те Старлинки, которые находятся сейчас в России, не могли быть зарегистрированы", – написал он.

Смилянский подчеркнул, что эта процедура действует исключительно для физических лиц. Юридические лица могут зарегистрировать устройства через портал "Дія", а военные — через систему DELTA или ответственных лиц в своих подразделениях.

Аналогичную информацию опубликовала и "Нова пошта". В компании подчеркнули, что после оформления терминала данные автоматически передаются в Минцифры, а информация о зарегистрированном устройстве отображается в личном кабинете приложения Starlink.

Блокировка Starlink для россиян: что известно

24 января Вооруженные силы РФ во время очередной атаки впервые применили модернизированные ударные беспилотники типа "Шахед", которые были оснащены спутниковой связью Starlink. Через несколько дней стало известно, что противник использует дроны "Молния" со Starlink.

После появления у ВС РФ дронов с терминалами Starlink министр обороны Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску для решения проблемы доступа "Шахедов" к спутниковой связи. Маск ответил Федорову, что будет рад помочь.

После этого американская компания SpaceX, очевидно, ограничила использование спутникового интернета Starlink в Украине. Связь отключается, если модем движется со скоростью выше 90 км/ч, что практически делает невозможным его использование на БПЛА.

После блокировки Starlink у россиян возникли проблемы на поле боя. В частности ВС РФ пришлось значительно уменьшить количество штурмов по линии фронта.

Теперь россияне ищут способы восстановления связи. Для этого оккупанты начали использовать шантаж семей военнопленных.

Также они напрямую ищут украинцев, готовых за деньги оформить на себя российские Starlink, за что СБУ уже пригрозила пожизненным заключением.