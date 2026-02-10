Россияне шантажируют семьи пленных, чтобы обойти блокировку Starlink: подробности

Министерству Обороны Украины во взаимодействии с инженерами компании Space X удалось отключить терминалы Starlink российским военным. Теперь они ищут способы восстановления связи. Для этого оккупанты начали использовать шантаж семей военнопленных.

Захватчики, пытаясь выйти из затруднительного положения, требуют от родственников военнопленных официально регистрировать на себя терминалы Starlink. Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ).

В Координационном штабе отметили, Россия снова расценивает близких и родных украинцев, находящихся в плену, как ресурс для манипуляций. С помощью нелегальных терминалов Starlink в армии РФ была налажена связь для военных подразделений и дронов-камикадзе, которые наносили значительный ущерб в тылу.

"Ища выход из затруднительного положения, в котором оказались, оккупанты обратили внимание на семьи пленных. Зафиксированы случаи угроз и требования официально регистрировать на себя терминалы Starlink. Затем эта техника должна быть использована против Украины и украинцев", — отметил КШПОВ.

Відео дня

Координационный штаб отметил, что сотрудничество с оккупантами очень опасно, потому что официальная регистрация вражеского терминала дает возможность с легкостью найти того, кто это сделал. Дело в том, что при регистрации Starlink надо пройти процедуру верификации личности.

"Враг использует уязвимость семей. К судьбе украинцев им безразлично: это для них одноразовый ресурс. В случае, если терминал применяется для управления дронами, которые разрушают инфраструктуру, уносят жизни факт регистрации терминала гражданином Украины является основанием для привлечения к уголовной ответственности", — добавил КШПОВ.

Координационный штаб посоветовал, как действовать в случае получения предложений или угроз с требованием регистрации Starlink на себя. В таком случае надо без промедления обращаться в Координационный штаб и правоохранительные структуры. Тоже самое нужно делать в случае любого другого шантажа со стороны врага. КШПОВ даст совет — что делать, чтобы не идти на уступки врагу, нанося вред себе и согражданам.

Напомним, что российским войскам отключили Starlink. Враг столкнулся с серьезными трудностями после блокировки доступа спутниковой связи от SpaceX. В Генштабе ВСУ сообщили, что из-за этого армия РФ была вынуждены существенно сократить количество штурмовых действий вдоль всей линии фронта.

Ранее мы также информировали, что в России отключение Starlink, зарегистрированных на российских военных, создало для них серьезные проблемы. Но экономист Сергей Фурса отмечает, что в этом решении Илон Маск пользовался прагматическим расчетом. Дело в том, что ведь поддержка Москвы могла бы существенно снизить стоимость активов бизнесмена.