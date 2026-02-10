Росіяни шантажують родини полонених, щоб обійти блокування Starlink: подробиці

Міністерству Оборони України у взаємодії з інженерами компанії Space X вдалося відключити термінали Starlink російським військовим. Тепер вони шукають способи відновлення зв’язку. Для цього окупанти почали використовувати шантаж родин військовополонених.

Загарбники, намагаючись вийти зі скрутного становища, вимагають від родичів військовополонених офіційно реєструвати на себе термінали Starlink. Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

У Координаційному штабі зазначили, Росія знову розцінює близьких та рідних українців, що перебувають у полоні, як ресурс для маніпуляцій. За допомогою нелегальних терміналів Starlink в армії РФ був налагоджений зв'язок для військових підрозділів та дронів-камікадзе, що спричиняли значну шкоду в тилу.

"Шукаючи вихід зі скрутного становища, в якому опинилися, окупанти звернули увагу на родини полонених. Зафіксовані випадки погроз та вимоги офіційно реєструвати на себе термінали Starlink. Потім ця техніка має бути використана проти України та українців", - зазначив КШППВ.

Координаційнй штаб наголосив, що співпраця з окупантами є дуже небезпечною, бо офіційна реєстрація ворожого терміналу дає можливість з легкістю знайти того, хто це зробив. Справа у тому, що під час реєстрації Starlink треба пройти процедуру верифікації особи.

"Ворог використовує вразливість родин. До долі українців їм байдуже: це для них одноразовий ресурс. У разі, якщо термінал застосовується для керування дронами, які руйнують інфраструктуру, забирають життя факт реєстрації терміналу громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності", - додав КШППВ.

Координаційнй штаб порадив, як діяти у випадку отримання пропозицій чи погроз з вимогою реєстрації Starlink на себе. В такому разі треба без зволікань звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних структур. Теж саме потрібно робити у випадку будь-якого іншого шантажу з боку ворога. КШППВ дасть пораду – що робити, аби не йти на поступки ворогу, завдаючи шкоди собі та співгромадянам.

Нагадаємо, що російським військам відключили Starlink. Ворог зіткнувся із серйозними труднощами після блокування доступу супутникового зв'язку від SpaceX. У Генштабі ЗСУ повідомили, що через це армія РФ була змушені суттєво скоротити кількість штурмових дій уздовж усієї лінії фронту.

Раніше ми також інформували, що в Росії відключення Starlink, зареєстрованих на російських військових, створило для них серйозні проблеми. Але економіст Сергій Фурса зазначає, що в цьому рішенні Ілон Маск користувався прагматичним розрахунком. Справа у тому, що адже підтримка Москви могла б суттєво знизити вартість активів бізнесмена.