Пожизненное заключение: в СБУ сделали предупреждение об активации Starlink для ВС РФ

После того, как Минобороны Украины вместе со Space X Илона Маска нашли способ заблокировать работу терминалов Starlink для ВС РФ, оккупанты ищут любые способы обойти это, в том числе прибегая и к подкупу украинских граждан.

Им предлагают верифицировать на себя российские Starlink через центры предоставления административных услуг, обещая за это определенную плат. Однако Служба безопасности Украины предупреждает, что подобное сотрудничество с врагом дорого обойдется.

Оно квалифицируется Уголовным кодексом Украины как государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) и предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как ВС РФ пытаются вернуть себе связь

По информации СБУ, враг действует как напрямую, так и манипуляциями. Это может быть как размещение объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так откровенная ложь. Например, противник выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и пока не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются за помощью к украинским гражданам.

Відео дня

Также есть информация, что оккупанты принуждают родственников военнопленных оформлять на себя терминалы.

Силовики призывают украинцев не вестись на подобные предложения и обращаться в соответствующие правоохранительные органы с информацией о таких случаях.

"Лица, добровольно помогающие врагу, становятся соучастниками его преступлений, способствуют дальнейшей гибели украинских военных и гражданских, а также обстрелам мирных украинских городов. Они будут установлены и привлечены к ответственности в установленном законом порядке", — заверили в СБУ.

Буквально сегодня замминистра обороны по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов сообщил о том, что украинские хакактивисты с помощью бота активации Starlink для ВС РФ "поймали" тысячи пакетов данных на вражеские Starlink и точные позиции врага, информацию об украинцах, готовых помочь российским оккупантам, а также собрали свыше $5800 с россиян, готовых платить за активацию, которые теперь передадут на сборы для ВСУ.

Блокировка Starlink для россиян: что известно

24 января Вооруженные силы РФ во время очередной атаки впервые применили модернизированные ударные беспилотники типа "Шахед", которые были оснащены спутниковой связью Starlink. Через несколько дней стало известно, что противник использует дроны "Молния" со Starlink.

После появления у ВС РФ дронов с терминалами Starlink министр обороны Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску для решения проблемы доступа "Шахедов" к спутниковой связи. Маск ответил Федорову, что будет рад помочь.

После этого американская компания SpaceX, очевидно, ограничила использование спутникового интернета Starlink в Украине. Связь отключается, если модем движется со скоростью выше 90 км/ч, что практически делает невозможным его использование на БПЛА.

После блокировки Starlink у россиян возникли проблемы на поле боя. В частности ВС РФ пришлось значительно уменьшить количество штурмов по линии фронта.