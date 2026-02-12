Хакеры нашли тысячи Starlink в ВС РФ с помощью бота активации терминалов в Telegram (видео)

Команда хакактивистов "256 КиберШтурмовая Дивизия" провела беспрецедентную информационную операцию, собрав тысячи номеров Starlink в армии РФ, контакты тех, кто помогает ВС РФ с верификацией терминалов в Украине, и деньги на ВСУ.

Парней похвалил, назвав "красавцами, советник министра обороны по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш", добавив, что получил много сообщений с информацией про бот активации Starlink.

Члены "256 КиберШтурмовой Дивизи" поделились подробностями этой спецоперации. Сначала они напомнили, что россияне отчаянно пытаются найти украинцев, которые за деньги готовы активировать на себя российские Starlink. Блокировка терминалов для ВС РФ сильно усложнила коммуникацию врага на фронте.

"Понимая, как отчаянно эта плесень будет искать возможности возобновить работу тарелки Илона Маска и какие угрозы это несет, мы, вместе с InformNapalm и MILITANT, решили "помочь и помочь" активации за скромное вознаграждение", – пишут хакактивисты.

За неделю эта инициатива показала впечатляющий результат:

2420 пакетов данных на вражеские Starlink и точные позиции врага;

31 обращение от предателей, желающих стать "дропами" для активации;

$ 5870 донатов от российских воинов, которые отчаянно искали решения проблемы со связью.

Теперь, отмечают авторы идеи, информация о вражеских терминалах предоставлена Сергею Стерненко "для их окончательного перевода в режим кирпича (вместе с личным составом поблизости)", данные об изменниках уже прорабатываются сотрудниками украинских силовых структур, а полученные деньги помогут закрыть несколько актуальных сборов для Сил обороны.

Позже они добавили, что этот пост появился после того, как "офисники наделали пачку быстро созданных ботов и каналов, которые были моментально идентифицированы врагом и дискредитировали всю тему в целом".

Напомним, Министерству Обороны Украины во взаимодействии с инженерами компании Space X удалось отключить терминалы Starlink российским военным. Теперь они ищут способы восстановления связи. Для этого оккупанты начали использовать шантаж семей военнопленных.

Пытаясь выйти из затруднительного положения, оккупанты требуют от родственников военнопленных официально регистрировать на себя терминалы Starlink.

Также сообщалось, как Илон Маск сэкономил, отключив россиянам Starlink.