Хакери знайшли тисячі Starlink у ЗС РФ за допомогою бота активації терміналів у Telegram (відео)

Команда хакактивістів "256 КіберШтурмова Дивізія" провела безпрецедентну інформаційну операцію, зібравши тисячі номерів Starlink в армії РФ, контакти тих, хто допомагає ЗС РФ з верифікацією терміналів в Україні, і гроші на ЗСУ.

Хлопців похвалив, назвавши "красенями", радник міністра оборони з технологічних напрямів оборони Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш", додавши, що отримав багато повідомлень з інформацією про бот активації Starlink.

Члени "256 КіберШтурмової Дивізі" поділилися подробицями цієї спецоперації. Спочатку вони нагадали, що росіяни відчайдушно намагаються знайти українців, які за гроші готові активувати на себе російські Starlink. Блокування терміналів для ЗС РФ сильно ускладнило комунікацію ворога на фронті.

"Розуміючи, як відчайдушно ця пліснява буде шукати можливості відновити роботу тарілки Ілона Маска і які загрози це несе, ми, разом з InformNapalm і MILITANT, вирішили "допомогти і посприяти" активації за скромну винагороду", — пишуть хакактивісти.

За тиждень ця ініціатива показала вражаючий результат:

2420 пакетів даних на ворожі Starlink і точні позиції ворога;

31 звернення від зрадників, охочих стати "дропами" для активації;

$ 5870 донатів від російських воїнів, які відчайдушно шукали вирішення проблеми зі зв'язком.

Тепер, зазначають автори ідеї, інформацію про ворожі термінали надано Сергієві Стерненку "для їхнього остаточного переведення в режим цегли (разом з особовим складом поблизу)", дані про зрадників уже опрацьовують співробітники українських силових структур, а отримані гроші допоможуть закрити кілька актуальних зборів для Сил оборони.

Пізніше вони додали, що цей пост з'явився після того, як "офісники наробили пачку швидко створених ботів і каналів, які були моментально ідентифіковані ворогом і дискредитували всю тему загалом".

Нагадаємо, Міністерству оборони України у взаємодії з інженерами компанії Space X вдалося відключити термінали Starlink російським військовим. Тепер вони шукають способи відновлення зв'язку. Для цього окупанти почали використовувати шантаж сімей військовополонених.

Намагаючись вийти зі скрутного становища, окупанти вимагають від родичів військовополонених офіційно реєструвати на себе термінали Starlink.

Також повідомлялося, як Ілон Маск заощадив, відключивши росіянам Starlink.