Россия пытается вербовать украинцев для активации Starlink, — "Флеш"

Россияне попытаются отыскать предателей, которые согласятся "подзаработать", активируя спутниковые интернет-терминалы Starlink в ЦПАУ. Подобные предложения могут появиться в украинских группах в социальных сетях.

Россияне пытаются отыскать пути "реанимации" терминалов Starlink, но все их идеи "банальны". Враг может предложить "легкие деньги" украинцам, которые согласятся зарегистрировать систему на собственное имя или фиктивное ООО, считает эксперт по радиотехнике, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Также противник будет пытаться снять терминал с трофейного дрона и тому подобное.

Впрочем, все Starlink, которые россияне смогут "оживить" таким образом, обязательно будут заблокированы, отметил Сергей Бескрестнов. А вот граждан, которые пойдут на сотрудничество с врагом, ожидает немалое заключение.

"Это не машину поджечь и убежать, это прийти в ЦПАУ и фактически зафиксировать для суда свое преступление", — предупредил он о неизбежной уголовной ответственности.

Блокировка Starlink для россиян

24 января Вооруженные силы РФ во время очередной атаки впервые применили модернизированные ударные беспилотники типа "Шахед", которые были оснащены спутниковой связью Starlink. Через несколько дней стало известно, что противник использует дроны "Молния" со Starlink.

После появления у ВС РФ дронов с терминалами Starlink министр обороны Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску для решения проблемы доступа "Шахедов" к спутниковой связи. Маск ответил Федорову, что будет рад помочь.

После этого американская компания SpaceX, очевидно, ограничила использование спутникового интернета Starlink в Украине. Связь отключается, если модем движется со скоростью выше 90 км/ч, что практически делает невозможным его использование на БПЛА.

После блокировки Starlink у россиян возникли проблемы на поле боя. В частности ВС РФ пришлось значительно уменьшить количество штурмов по линии фронта.

Фокус писал, что правительство приняло постановление о внедрении "белого списка" для терминалов спутникового интернета Starlink. Достаточно будет одного визита в центр предоставления административных услуг.

Напомним, "Флеш" объяснил, что активация Starlink для граждан через ЦПАУ нужна для отсеивания предателей и т.н. "ждунов".