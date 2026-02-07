Росія намагається вербувати українців для активації Starlink, — "Флеш"

Росіяни спробують відшукати зрадників, які погодяться "підзаробити", активуючи супутникові інтернет-термінали Starlink в ЦНАП. Подібні пропозиції можуть з'явитися в українських групах у соціальних мережах.

Росіяни намагаються відшукати шляхи "реанімації" терміналів Starlink, але усі їх ідеї "банальні". Ворог може запропонувати "легкі гроші" українцям, які погодяться зареєструвати систему на власне ім'я чи фіктивне ТОВ, вважає експерт з радіотехніки, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Також противник намагатиметься зняти термінал з трофейного дрона тощо.

Утім, усі Starlink, які росіяни зможуть "оживити" таким чином, обов'язково будуть заблоковані, наголосив Сергій Бескрестнов. Натомість громадян, які підуть на співпрацю з ворогом, очікує чимале ув'язнення.

"Це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин", — попередив він про неминучу кримінальну відповідальність.

Блокування Starlink для росіян

24 січня Збройні сили РФ під час чергової атаки вперше застосували модернізовані ударні безпілотники типу "Шахед", які були оснащені супутниковим зв'язком Starlink. Через кілька днів стало відомо, що противник використовує дрони "Блискавка" зі Starlink.

Після появи у ЗС РФ дронів із терміналами Starlink міністр оборони Михайло Федоров звернувся до власника компанії SpaceX Ілона Маска для вирішення проблеми доступу "Шахедів" до супутникового зв'язку. Маск відповів Федорову, що буде радий допомогти.

Після цього американська компанія SpaceX, очевидно, обмежила використання супутникового інтернету Starlink в Україні. Зв'язок відключається, якщо модем рухається зі швидкістю вище 90 км/год, що практично унеможливлює його використання на БПЛА.

Після блокування Starlink у росіян виникли проблеми на полі бою. Зокрема ЗС РФ довелося значно зменшити кількість штурмів по лінії фронту.

Фокус писав, що Уряд ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового інтернету Starlink. Достатньо буде одного візиту в центр надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, "Флеш" пояснив, що активація Starlink для громадян через ЦНАП потрібна для відсіювання зрадників та т.зв. "ждунів".