Довічне ув'язнення: в СБУ зробили попередження про активацію Starlink для ЗС РФ

Після того, як Міноборони України разом зі Space X Ілона Маска знайшли спосіб заблокувати роботу терміналів Starlink для ЗС РФ, окупанти шукають будь-які способи обійти це, зокрема вдаючись і до підкупу українських громадян.

Їм пропонують верифікувати на себе російські Starlink через центри надання адміністративних послуг, обіцяючи за це певну плат. Однак Служба безпеки України попереджає, що подібна співпраця з ворогом дорого обійдеться.

Вона кваліфікується Кримінальним кодексом України як державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) і передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як ЗС РФ намагаються повернути собі зв'язок

За інформацією СБУ, ворог діє як напряму, так і маніпуляціями. Це може бути як розміщення оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так відверта брехня. Наприклад, противник видає себе за українських військових, які начебто "придбали Starlink за власні кошти і наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються по допомогу до українських громадян.

Також є інформація, що окупанти примушують родичів військовополонених оформляти на себе термінали.

Силовики закликають українців не вестися на подібні пропозиції та звертатися до відповідних правоохоронних органів з інформацією про такі випадки.

"Особи, які добровільно допомагають ворогу, стають співучасниками його злочинів, сприяють подальшій загибелі українських військових і цивільних, а також обстрілам мирних українських міст. Вони будуть встановлені та притягнуті до відповідальності в установленому законом порядку", — запевнили в СБУ.

Буквально сьогодні заступник міністра оборони з технологічних напрямів оборони Сергій Безкрестнов повідомив про те, що українські хакактивісти за допомогою бота активації Starlink для ЗС РФ "спіймали" тисячі пакетів даних на ворожі Starlink і точні позиції ворога, інформацію про українців, готових допомогти російським окупантам, а також зібрали понад $5800 з росіян, готових платити за активацію, які тепер передадуть на збори для ЗСУ.

Блокування Starlink для росіян: що відомо

24 січня Збройні сили РФ під час чергової атаки вперше застосували модернізовані ударні безпілотники типу "Шахед", які були оснащені супутниковим зв'язком Starlink. Через кілька днів стало відомо, що противник використовує дрони "Молния" зі Starlink.

Після появи у ЗС РФ дронів із терміналами Starlink міністр оборони Михайло Федоров звернувся до власника компанії SpaceX Ілона Маска для вирішення проблеми доступу "Шахедів" до супутникового зв'язку. Маск відповів Федорову, що буде радий допомогти.

Після цього американська компанія SpaceX, очевидно, обмежила використання супутникового інтернету Starlink в Україні. Зв'язок відключається, якщо модем рухається зі швидкістю понад 90 км/год, що практично унеможливлює його використання на БПЛА.

Після блокування Starlink у росіян виникли проблеми на полі бою. Зокрема ЗС РФ довелося значно зменшити кількість штурмів по лінії фронту.