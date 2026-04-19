На границе с Украиной фиксируют строительство военных объектов: где РБ возводит базы и полигоны

В приграничье Беларуси происходит развитие дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций, заявлял Владимир Зеленский. Военная инфраструктура готовится почти на границе с Житомирской, Киевской и Черниговской областями.

В последнее время Беларусь укрепляет некоторые направления и объекты военной инфраструктуры. Об этом информирует военно-аналитический канал ЄРадар, ссылаясь на спутниковые снимки сервиса Sentinel-hub от 2 марта 2026 года.

В частности, РБ строит новую пограничную заставу в Наровлянском районе. Застава расположится в 860 метрах от села Свяча, которое расположено практически вплотную к украинской границе. Завершение работ ожидается до августа 2026 года.

В Гомельском районе, на территории бывшего пионерского лагеря "Чайка", в 40 км от границы, строят военный городок.

Строительство дамб в районе н. п. Поляна, Ченки, Севруки Строительство военного городка Строительство плотины в Монастырке Строительство военного полигона в Речицком районе Строительство дамб в районе н.п. Плисы, возле бывшего села Волотова, поселка Ильич, Якубовки

Кроме того, возле станции Акимовка в Речицком районе строят большой военный полигон.

Также ведутся работы по возведению дамб и насыпей, которые могут использоваться для перемещения техники в районах Якубовка и Ченки.

Фиксировались и планы по строительству пограничной заставы в селе Карповка в Лоевском районе.

"Эти действия связывают с созданием так называемого "Южного оперативного командования" белорусской армии", — отмечают аналитики єРадар.

На карте примерно обозначены места строительства военного городка, полигона и "противопаводковой дамбы" на территории РБ Фото: соцсети

Что о строительстве военной инфраструктуры говорят в Беларуси

Все упоминаемые объекты якобы не представляют оперативной угрозы для Украины, отмечает белорусское издание "Флагшток"

Дамбы, через которые возможно перемещение техники, были якобы спроектированы как противопаводковые сооружения еще несколько лет назад для защиты затопляемых участков Гомельского района.

Строительство ряда пограничных застав вдоль белорусско-украинской границы продолжается не первый год в рамках создания полноценной пограничной инфраструктуры между странами.

"Такие действия скорее показывают, что режим Александра Лукашенко не рассчитывает на оккупацию северных территорий Украины и сам рассматривает их как потенциальную угрозу", — отмечают авторы издания.

К тому же уверяют, что военный городок и полигоны, предназначенные для войск Сил специальных операций, должны строиться как минимум до 2028 года.

При этом в издании отмечают, что вероятное обустройство артиллерийских позиций на спутниковых снимках рассмотреть невозможно, а оборудование позиций в Мозырском районе предназначено для систем ПВО, которые должны защищать нефтеперерабатывающий завод от возможных угроз.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что Россия будет пытаться втянуть Беларусь в войну против Украины.

Также издание Forbes писало, что РФ строит в Беларуси четыре базы дальнобойных дронов.