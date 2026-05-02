Возле границы с Украиной заметили военные вертолеты Беларуси: что происходит

В непосредственной близости к границе замечены два вертолета армии Беларуси. Аппараты зафиксированы рядом с Киевской и Черниговской областями.

Также уточняется, что летательные аппараты замечены на расстоянии 2-3 км от границы с Киевщиной и Черниговщиной.

Шахеды на территории РБ Фото: єРадар/Telegram

Не исключено, что вертолеты сбивают российские дроны, которые залетели в Беларусь. В то же время, как отмечается, сегодня, в субботу, 2 мая, залет российских БпЛА на территорию Белоруссии не отмечался. Поэтому не исключают, что пуски дронов осуществлены с территории РБ.

Сейчас мониторы зафиксировали три БПЛА, которые кружат на границе Черниговщины и Киевщины. Кроме того замечено 9 "Шахедов" с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину, а 6 "Шахедов" направляются с Черниговщины на Киевщину, Вышгородский и Броварской районы.

Карта тревог Фото: скриншот

На момент выхода материала минобороны РБ причины появления военных вертолетов у украинской границы не комментировало. Также не было и официальных комментариев от Госпогранслужбы Украины.

Фокус информировал, что в приграничье Беларуси происходит развитие дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Военная инфраструктура готовится почти на границе с Житомирской, Киевской и Черниговской областями.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что Россия будет пытаться втянуть Беларусь в войну против Украины.