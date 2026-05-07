"Обманюють", щоб приховати наступ з Білорусі: чому техніку ЗС РФ прибрали з параду, — Годжес

Відсутність важкої техніки на параді 9 травня в Москві може бути не лише наслідком проблем у російській армії, а й спробою відвернути увагу від можливих дій з території Білорусі. Так вважає генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес.

У коментарі "24 каналу" він пояснив, що відсутність важкої техніки на параді може мати кілька причин. По-першу, на його думку, у ворога може банально не вистачати ресурсів і людей. Він припустиив, що Росія може не мати достатньо підготовлених екіпажів або ж не хоче забирати їх із фронту навіть тимчасово, щоб не послаблювати бойові позиції.

Другий варіант — техніка в поганому стані через війну. Він уточнив, що постійні втрати та удари українських сил могли суттєво виснажити російські запаси бронетехніки, а частина машин просто потребує ремонту і не готова до показу.

Також Годжес заявив, що частину озброєння могли перекинути в інші райони або тримати в резерві.

"Але треба також пам’ятати, що вони можуть бути в іншому місці. Я маю на увазі, що це все може бути обманом. Ви знаєте, що є припущення про можливий черговий наступ з Білорусі або щось подібне", – зауважив він..

Крім того, ексгенерал армії США підкреслив, що для Кремля це неприємна ситуація, адже парад 9 травня має велике символічне значення і завжди мав показувати "силу" армії. Якщо техніки менше або її немає взагалі — це складно пояснити російському суспільству.

Нагадаємо, що військовий парад 9 травня в Москві вперше за тривалий час проведуть без колони важкої техніки. У Міністерстві оборони РФ пояснили це "оперативною обстановкою" та заявили, що цього року техніка і частина навчальних військових підрозділів не братимуть участі в заході.

Також Фокус писав, що перед парадом 9 травня в Москві Росія різко посилила систему протиповітряної оборони та стягнула додаткові сили до столиці. За даними ЗМІ, навколо міста навіть формують посилений оборонний контур, який уже називають "кільцем страху".

Щодо іншого, то на початку травня Україна зафіксувала посилену активність з боку Білорусі на спільному кордоні. Президент Володимир Зеленський заявив, що йдеться про можливі дрібні провокації, за якими уважно стежать і у разі потреби готові реагувати. У РНБО додають, що наразі ситуація контрольована і не несе прямої загрози, але потребує моніторингу.