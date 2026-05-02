Україна зафіксувала "специфічну активність" з боку Білорусі на кордоні, — Зеленський (фото)

Президент України Володимир Зеленський повідомив щодо "специфічної активності" з боку Білорусі на спільному кордоні. В ЦПД додають, що мова може йти про спроби Мінська здійснити певні заходи, зокрема "дрібні провокації".

Глава держави вказує, що уважно спостерігають та контролюють дії, а за потреби — "будемо реагувати". Про це йдеться в повідомленні на офіційному каналі президента в Telegram.

"Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати", — написав Зеленський.

Глава держави заявив про наміри провокацій з боку Білорусі

За словами Зеленського, Україна готова захищати своїх людей та с вій суверенітет. Глава держави додав, що кожен має розуміти, кого намагаються "втягнути в будь-яку агресивну активність проти України".

Провокації Білорусі на кордоні: що кажуть в РНБО

Водночас очільник Центра протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко прокоментував інформацію, яку повідомив президент України. За його словами, наразі фіксуються всі дії у прикордонній ділянці між двома країнами.

Відео дня

"Станом на зараз, з того боку (Білорусь — ред.) можливі хіба дрібні провокації, які будуть коштувати дорожче саме білоруській стороні. Не більше", — підсумував очільник ЦПД.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ намагатиметься втягнути Білорусь у війну проти України. За словами президента України, на білоруській території зафіксовано підвищення активності збройних сил.

Згодом стало відомо, що поблизу кордону з Україною помітили військові гелікоптери Білорусі. Апарати зафіксовані поряд із Київської та Чернігівською областями, і не виключено, що гелікоптери збивають російські дрони, які залетіли до Білорусі.