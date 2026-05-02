Украина зафиксировала "специфическую активность" со стороны Беларуси на границе, — Зеленский (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о "специфической активности" со стороны Беларуси на общей границе. В ЦПД добавляют, что речь может идти о попытках Минска осуществить определенные меры, в частности "мелкие провокации".

Глава государства указывает, что внимательно наблюдают и контролируют действия, а при необходимости — "будем реагировать". Об этом говорится в сообщении на официальном канале президента в Telegram.

"Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси — со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать", — написал Зеленский.

Глава государства заявил о намерениях провокаций со стороны Беларуси

По словам Зеленского, Украина готова защищать своих людей и суверенитет. Глава государства добавил, что каждый должен понимать, кого пытаются "втянуть в любую агрессивную активность против Украины".

Провокации Беларуси на границе: что говорят в СНБО

В то же время глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал информацию, которую сообщил президент Украины. По его словам, сейчас фиксируются все действия в приграничном участке между двумя странами.

"По состоянию на сейчас, с той стороны (Беларусь — ред.) возможны разве мелкие провокации, которые будут стоить дороже именно беларуской стороне. Не более", — подытожил глава ЦПД.

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ будет пытаться втянуть Беларусь в войну против Украины. По словам президента Украины, на белорусской территории зафиксировано повышение активности вооруженных сил.

Впоследствии стало известно, что вблизи границы с Украиной заметили военные вертолеты Беларуси. Аппараты зафиксированы рядом с Киевской и Черниговской областями, и не исключено, что вертолеты сбивают российские дроны, которые залетели в Беларусь.